Петербуржцы пожаловались на завышенную кварплату

Горожане пожаловались на завышенную кварплату и неудовлетворительное санитарное содержание домов, сообщает Государственная жилищная инспекция Петербурга. В мае в ведомство поступило более 3 тыс. обращений, это на 20% больше апрельских показателей.

Помимо кварплаты и уборки, петербуржцев беспокоят нарушения правил управления домами, некачественные услуги ЖКХ и незаконные перепланировки. Меньше всего жалоб в инспекцию поступило от жителей Калининского, Колпинского, Выборгского, Приморского и Фрунзенского районов.

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Ранее вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко поручил штрафовать подрядчиков за некачественную уборку дворов. В свою очередь губернатор Георгий Полтавченко предложил увеличить количество дворников в городе.

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