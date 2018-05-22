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Жители военного общежития на Наставников получили удвоенные счета за электричество

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© Фото: Петр Чернов / РИА «Новости»

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Перерасчет управляющая компания ФГБУ «ЦЖКУ» согласилась сделать только после активных жалоб жильцов.

В общежитии Военно-медицинской академии (ВМедА) им. Кирова на проспекте Наставников 30, корпус 4, никогда не было уже ставших традиционными для военных проблем с теплом, электричеством и заоблачными ценами на коммуналку. Но вдруг в апреле жильцам пришли счета за электроэнергию, вдвое превышающие прежние.

Военные обратились в управляющую компанию ФГБУ «ЦЖКУ» за разъяснениями. Сотрудник организации сообщил, что в здании недавно был установлен общедомовой электросчетчик и теперь оплата за электричество производится только по его показаниям. На самом же деле этот счетчик, по свидетельству жильцов, стоит на своем месте уже давным-давно.

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Чтобы добиться справедливости, жильцам пришлось жаловаться не один раз. В конце концов через месяц они добились своего, сумма действительно оказалась рассчитана не верно, и будет произведен перерасчет.

«Возможно, управляющая компания «получила по голове» за самоуправство от Минобороны. Теперь ждем новые квитанции», – говорят жильцы в надежде, что других сюрпризов не будет.

«Санкт-Петербург.ру» недавно уже писал об этом общежитии Военмеда, где два с лишним года не работают лифты. Спустя считанные дни после выхода материала «Физкультура» для военных медиков» жильцы дома как раз и получили завышенные квитанции. В данном случае речь идет лишь о неверном расчеты платы, но другим вверенным ФГБУ «ЦЖКУ» домам военных повезло меньше.

В прошлом году Министерство обороны провело реформу сферы ЖКХ. С ноября 2017 года управлять жилым фондом военных городков вместо ООО «Главное управление жилищным фондом» (ООО «ГУЖФ») стало ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ФГБУ «ЦЖКУ»).

Вокруг действий новой управляющей компании сразу разгорелся скандал. Жители ряда городков, в частности Каменки, расположенной в Ленинградской области, получили счета для оплаты услуг ЖКХ по 20-50 тыс. рублей вместо привычных сумм в несколько тысяч.

Как объяснили в Минобороны, из-за отсутствия утвержденных тарифов на горячую воду и тепло, они полгода просто оплачивали уменьшенные суммы (только за содержание жилого фонда). ООО «ГУЖФ» с апреля по октябрь не начисляла жильцам плату ни за горячую и холодную воду, ни за отопление, ни за канализацию. Теперь же, после утверждения тарифных ставок, были произведены доначисления, из-за которых суммы в квитанциях выросли. При этом, по информации СМИ, горячей воды и тепла в эти месяцы в ряде офицерских домов не было.

Тогда жители военных городков обратились с просьбой разобраться в ситуации к Владимиру Путину. По поручению президента в Минобороны вопрос взяли на контроль. Однако воз и ныне там: УК утверждает, что все услуги оказывались ею в полном объеме, и все суммы – в отличие от случая с общежитием Военмеда – рассчитаны верно. Поэтому в качестве уступки военным разрешили лишь выплатить внезапно возникшие у них долги по коммуналке в рассрочку.

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