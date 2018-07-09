Петербургской управляющей компании «ФЦ ГЦКС» грозит уголовное дело за незаконные коммунальные счета

Прокуратура Красносельского района разбирается с управляющей компанией «ФЦ ГЦКС», которая продолжала выставлять жильцам счета на оплату коммунальных платежей, когда ее отстранили от работы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Летом 2017 года собственники жилья в одном из домов на проспекте Ленина выбрали новую управляющую компанию – ООО «Жилкомсервис №3 Кировского района». Несмотря на это, ООО «ФЦ ГЦКС» продолжила присылать квитанции на коммунальные услуги.

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Незаконные счета приходили с апреля по июнь 2018 года, горожане оплачивали коммуналку. После жалобы одной из жительниц сотрудники ведомства проверили ситуацию и собрали материалы, которые грозят обернуться уголовным делом. Соответствующий вопрос сейчас решают в правоохранительных органах.

Ситуация с домом на проспекте Ленина – не первый конфликт между организациями. На своем сайте «ФЦ ГЦКС» назвала «мошенничеством» работу «Жилкомсервиса №3 Кировского района».

В пресс-службе компании подчеркнули, что Красносельский районный суд, согласно данным за июнь 2018 года, признал недействительными 15 протоколов собраний собственников по выбору «ЖКС №3 Кировского района» в качестве управляющей компании в полутора десятке домов.

Речь не идет о здании, которым занимается прокуратура. В ведомстве отметили, что информация о назначении новой управляющей компании была внесена в раздел Реестра лицензиата распоряжением Государственной жилищной инспекции Петербурга.

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