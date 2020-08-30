СМИ: Расследование в связи с отравлением Навального продлено

Проверка после госпитализации Алексея Навального будет проводиться дольше, чем планировалось. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Полицейские решили расследовать происшествие до 20 сентября. После проведения проверки будет принято решение, отметил источник.

Расследование ведут следователи Сибирского федерального округа, где Навальный был госпитализирован.

Напомним, его доставили в омскую больницу с борта самолета, экстренно приземлившегося в этом городе. Через два дня, которые Навальный провел в коме под наблюдением врачей, его перевезли в Берлин.

Пока точные причины произошедшего с политиком не установлены. Его состояние немного улучшилось, но в себя Навальный еще не приходил.