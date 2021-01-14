СК отказался проводить проверку сотрудников ФСБ, которых Навальных обвинил в причастности к его отравлению

Главное военное следственное управление Следственного комитета выразило отказ в проведении проверки в отношении сотрудников ФСБ, которых политический деятель Алексей Навальный назвал причастными к своему отравлению. Информацией поделился сам оппозиционный деятель в своём блоге.

В ведомстве СК заявили, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ, в заявлениях не содержится".

В середине декабря месяца 2020 года сотрудники The Insider, Bellingcat и CNN, Der Spiegel и El Pais при помощи своего собственного расследования выяснили, что к спланированному отравлению Алексея Навального имеют причастность восемь сотрудников Федеральной службы безопасности.

Одному из предполагаемых участников операции по отравлению, а именно - сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву, Алексей Навальный совершил звонок, сделав вид помощника секретаря Совбеза Николая Патрушева. Кудрявцев рассказал оппозиционеру практически все детали операции. Более того, в ходе телефонного звонка Кудрявцев сообщил, что вещество класс "Новичок" Алексею Навальному нанесли в гостинице на трусы.