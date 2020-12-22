Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, считает, что у оппозиционера Алексея Навального
мания преследования и величия. Так пресс-секретарь президента выразил своё личное мнение по поводу расследование Навального, в котором оппозиционер утверждает, что он был отравлен сотрудниками спецслужб.
Также Песков сказал, что есть слухи, по которым ему стало известно, что Алексей сравнивает себя с Иисусом. Дмитрий Песков добавил, что многие аспекты поведения Навального можно обяснять на основании теории психоанализа Фрейда.
В Федеральной службе безопасности сообщили, что расследование Навального они считают провокацией, и целью расследования является - дискредитировать сотрудников ведомства.
Песков поставил диагноз Навальному
© Фото: kremlin.ru
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Пресс-секретарь Песков диагностировал манию преследования и манию величия.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, считает, что у оппозиционера Алексея Навального
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