Песков поставил диагноз Навальному

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, считает, что у оппозиционера Алексея Навального

мания преследования и величия. Так пресс-секретарь президента выразил своё личное мнение по поводу расследование Навального, в котором оппозиционер утверждает, что он был отравлен сотрудниками спецслужб.

Также Песков сказал, что есть слухи, по которым ему стало известно, что Алексей сравнивает себя с Иисусом. Дмитрий Песков добавил, что многие аспекты поведения Навального можно обяснять на основании теории психоанализа Фрейда.

В Федеральной службе безопасности сообщили, что расследование Навального они считают провокацией, и целью расследования является - дискредитировать сотрудников ведомства.