Россиян стало больше: ООН пересчитала население РФ

Организация Объединенных Наций отмечает увеличение населения России на 2 млн человек.

Как сообщает РИА Новости, в то же время Федеральная служба государственной статистики (Росстат) насчитала в 2019 году 146,8 млн россиян, а в текущем – 146,6 млн.

Возможно, отмечает специалист РЭУ Елена Егорова, причиной подобного увеличения численности в отчетах ООН может стать включение в статистику жителей Крыма.

По словам Егоровой, на полуострове проживают как раз около 2 миллионов человек.

Отметим, всероссийская перепись населения проводится каждые десять лет. В этом году ее было решено перенести на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Последние данные о численности, рождаемости, образовании и других факторах были получены в 2010 году. На 14 октября 2010 года численность постоянного населения Российской Федерации составила 142,9 млн человек.