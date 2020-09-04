Пожилые петербуржцы получат 50 тысяч рублей на дополнительное образование

Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга изменил городскую программу дополнительного образования для лиц от пятидесяти лет. Теперь петербуржцы данного возраста могут получить субсидию для оплаты образования. Ее размер составит 53 тысячи рублей.

Изменения в рамках проекта "Демография" были внесены 3 сентября.

Ранее переобучение могли проходить лица, которым оставалось 5 и меньше лет до пенсии. Теперь эта категория расширена.

Переподготовка и повышение квалификации доступно для людей предпенсионного возраста и пенсионеров.

Петербуржцы, оставшиеся без работы, но еще не вышедшие на пенсию, при прохождении обучения выделяется стипендия в размере 12130 рублей.