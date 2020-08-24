Путин сказал, что главная проблема страны — безработица

24 августа у президента России В.В. Путина состовялась видеоконференция с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. В ходе конференции губернатор сообщил, что в его регионе вырос уровень безработицы: на данный момент в этом статусе находится 96 тысяч человек, что составляет 4,6% населения. Голубев подчеркнул, что до пандемии короновирусной инфекции уровень безработицы был не выше среднероссийского показателя.



Сейчас в регионе около 46 тысяч вакантных мест, однако на рынке труда высокая напряженность, поэтому своей важнейшей задачей власти считают нахождение новых решений. Путин назвал Ростовскую область развитым регионом, поскольку там успешно развиваются «Ростсельмаш», «Роствертол», «Тагмет». Позитивным моментом для развития энергетики и улучшения условий промышленности и сельского хозяйства президент назвал новую отрасль региона — строительство ветряных электростанций. На данный момент уже три новых завода выпускают компоненты для ветроэнергетики.



Владимир Путин выразил обеспокоенность тенденцией к сокращению сельхозпродукции: Голубев сообщил, что регион «просел» по мясу и планирует выровнять показатели в следующем году, а растениеводство ожидается на уровне чуть выше прошлогоднего. Кроме того, в ходе конференции были затронуты социальные вопросы, а также демография. Количество врачей в Ростовской области на 10 тысяч человек меньше, чем в среднем по стране, а мест в детских садах — на 1тысячу. По итогам встречи Президент назвал Василия Голубева опытным руководителем, под руководством которого находится регион с нормальными региональными финансами, минимальной долговой нагрузкой, высокой самодостаточностью и низким уровнем аварийного жилья. Губернатор попросил президента выделить грант для казачьего ансамбля песни и пляски им.Квасова, поскольку этот год является юбилейным — 450 лет назад казаки поступили на службу государству российскому. Президент пообещал дать поручение.