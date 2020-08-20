Смольный обещает улучшить первичную медпомощь в Петербурге

Сегодня, 20 августа, в Смольном обсудили реализацию национальных и региональных проектов в сфере здравоохранения. Среди прочих тем был затронут вопрос улучшения доступности, качества и комфортности первичной медико-санитарной помощи в Петербурге.

Реализация национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» обсуждались при участии вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева. Известно, что повышенное внимание было к общим показателям смертности в городе по основным классам причин. Это связано с тем, что они выросли на 14%. При этом смертность от COVID-19 составляет не более 8%.

Среди причин смертности преобладают, как и прежде, болезни системы кровообращения (54%) и новообразования (18,9%). Вице-губернатор поручил снизить количество смертей трудоспособного населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.