«Мы не успеваем за вашей рождаемостью», или садов нет, но вы держитесь

Детский сад – это уютное место с толстыми стенами, где всегда жарко натоплено, пахнет сладкой манной кашей, а в помещениях в середине дня белым-бело от свежих простынь. И грустно смотреть на детский сад без детей, тихий и пустой. В Сертолово построили большой, красивый и очень нужный детский сад, посадили на территории деревья и фонари, а вокруг – забор. По проекту здесь могли разместиться 240 юных ненавистников манной каши. Только вот в эксплуатацию ввести садик не могут уже шесть лет, а очереди из дошкольников исчисляются трехзначными цифрами.

В середине мая 2018 дошло до того, что родители детей перекрыли Выборгское шоссе в районе Сертолово, требуя наконец-то открыть сад. Учреждение на улице Кожемякина застройщик – ООО «ЦБИ» – возводил с 2012 года, и сейчас мамы детей, которые должны были там учиться, уверены, что сад полностью готов. «Там закуплено все, вплоть до ложек!» – говорит одна из родительниц. Но традиционный в такой ситуации процесс «выкупа» готовой постройки областными властями у застройщика затягивается уже пять лет.

Когда я первый раз позвонила по этому поводу специалистам «строительного» сектора областного правительства, курируемого вице-губернатором Михаилом Москвиным, на вопрос о садике на Кожемякина мне сказали: да-да, его уже сейчас должны сдать, буквально в первых числах июня. Связавшись с родителями дошкольников и поняв, что «вот-вот сейчас» сад не открылся, я отправилась в Сертолово в первой половине месяца. Намеренно выбрав день, когда в городе будет Александр Дрозденко: придумала фантастическую гипотезу, а вдруг губернатор при мне в порыве любви к народу торжественно откроет садик. Но не только сад остался сиротливо закрытым, но и Дрозденко я не увидела.

«Чего мы только не делали, – рассказывает Анна Смольнова, не может устроить ребенка в сад уже четыре года (при том, что в очередь мама встала с рождения ребенка). – Писали письма во все инстанции, пытались прорваться на «прямую линию» к Путину, пытались согласовать законный митинг. Нам не согласовали. Мой ребенок по-прежнему остается без места, а в Сертолово еще много детей – порядка восьмисот дошкольников от трех до семи лет. Знаете, что нам сказал Верниковский (Александр Верниковский, бывший глава Сертолово, ныне – депутат областного ЗакСа – прим. ред.)? Говорит: «Мы не успеваем за вашей рождаемостью». Вот прямо так и сказал. С 2014 года у нас постоянно митинги, протесты, но это все ни к чему не приводит. Других садов здесь не строят. Нам это объяснили так, что Сертолово много ведомственной земли, которая принадлежит военным, и она не предназначена для соцобъектов».

Информация администрации о том, что садик якобы сдадут «вот-вот» не подтверждалась хотя бы на том уровне, что заявления на занятия именно в этом учреждении районный отдел образования от родителей не принимал, а очередь уже доросла до 800 потенциальных воспитанников. Важно понимать, что прием заявлений идет с февраля, то есть все это время как минимум в районной администрации твердо знают, что в будущем учебном году сад на Кожемякина не откроют. Обещания открыть садик «на днях, в июне» на этом фоне выглядят более чем неоднозначно.

Согласно градостроительной норме по Ленобласти, на 1 тыс. человек должно приходится 60 мест в детском дошкольном учреждении. По официальным данным, в 2017 году в Сертолово было 51 тыс. 307 тыс. жителей, которым полагается более 3 тыс. мест в садах при имеющихся в Сертолово 1 тыс. 498 местах. Зато с 2017 года здесь активно заселяются новые ЖК, в том числе, конечно, молодыми семьями – родители полагают, что на самом деле в городе живут порядка 90 тыс. человек.

Фото: Анастасия Семенович / «Санкт-Петербург.ру»

Путин, помоги

Перед «прямой линией» президента в этом году мамы Сертолово записали видеообращение, после которого активисток пригласили на беседу к главе МО Сергею Коломыцеву. Но подвижек так и не наметилось: родителей обвинили в том, что они якобы требуют от властей принять здание с нарушениями, торопят чиновников, из-за чего могут быть непоправимые последствия. Как так получается, что пресловутые нарушения не могут устранить вот уже шесть лет, а дети, которые должны были быть первым набором садика, быстрее оказались в школе, мы попытались узнать у областных властей.

«Сад в Сертолово изначально строился компанией как ведомственный, то есть для детей сотрудников, – пояснил пресс-секретарь «строительного» блока областного правительства Константин Андрианов. – Потом застройщик отказался от этой идеи, и было решено, что власти его выкупят». Уже под обещание областного правительства об обязательном выкупе сада застройщик взял кредит на завершение работ. И внешне все вроде бы готово: беседки белеют свежей древесиной, яркие горки разуют глаз, у каждого входа есть пандус, а само здание сада построено из добротного кирпича.

Глава МО «Сертолово» Сергей Коломыцев еще в мае считал так же. Он уверял областные СМИ, что «все недостатки» застройщик устранил. Осталось получить акт ввода в эксплуатацию, и заявление на получение этого документа ООО «ЦБИ» тоже якобы уже направили. И это, по версии Коломыцева, последний документ, который нужен для того, чтобы сад, наконец, заработал. Кажется, это я уже слышала: вот-вот, сейчас сдадим, и эту же песню родители дошкольников слушают несколько лет.

В июне, когда в сети появилось видеообращение мам, с которым они хотели пробиваться на «прямую линию», Александр Дрозденко парировал на эту тему. На фестивале региональных СМИ губернатор заявил, что в саду неисправная электропроводка, проведенная по нормам 2012 года, и эти нарушения надо устранять. В общем, во всем виноват застройщик, а родители хотят только «хайпа». Но не нужно быть Шерлоком, чтобы понять: родителям нужен не хайп, а работающий детский сад. «Включите хоть одну маму в состав рабочей группы по саду, ознакомьте с документами, а не с «Вася Пупкин сказал, что точно сдадим в хренадцатом году», – негодуют родители.

Видео: ДРОЗДЕНКО ,КУПИ САД! (Образование Сертолово) / «ВКонтакте»

Позитивная отчетность

В ответ на запрос «Санкт-Петербург.ру» строительный и социальный блок областного правительства дали подробную выкладку по количеству не только самих садов, но и мест в них, а также поделились планами о выкупе свежепостроенных зданий у застройщиков.

«Наиболее востребованными со стороны родителей являются дошкольные образовательные организации Всеволожского, Гатчинского, Выборгского, Ломоносовского и Тосненского районов Ленобласти. Безусловно, это связано с активными миграционными процессами, вызванными непосредственной близостью к Петербургу и интенсивной жилищной застройкой, а также повышением уровня рождаемости и качества жизни семей с детьми», – сказано в документе. Но есть в области, согласно статистике, и удаленные от райцентров населенные пункты, где детсады, напротив, не полностью укомплектованы. Речь идет о, например, поселке Саперное Приозерского района, Елизаветино Гатчинского района и поселке имени Морозова Всеволожского района. Но область, судя по сводкам, полученным корреспондентом, уверенно идет к светлому будущему. Вот какие данные предоставили чиновники.

С 2012 по 2017 год в Ленинградской области было создано 21 тыс. 151 место в учебных заведениях для дошкольников. В 2018 году для дошкольников планируется создать 1 тыс. 925 дополнительных мест. Всеволожский район – болевая точка региона, и там должно появиться 540 мест для дошкольников в Мурино и в Сертолово (в эту цифру входит и многострадальный садик на Кожемякина, который по плану все-таки введут в эксплуатацию к началу учебного года – прим. ред.).

Количество мест в детсадах, возводимых застройщиками: в поселке Бугры ООО «ЦДС» построит новый ЖК и три детских сада (325 мест – два детских сада, 125 мест – один детский сад в 2023-2025 годах).

Всего до 2020 года в области должно появиться 9 тыс. 525 мест для дошкольников.В проблемном Всеволожском районе для разрядки ситуации власти c 2017 года придумали проект «Бюро бабушкиных услуг». В рамках проекта неработающим родственникам ребенка дошкольного возраста предлагается трудоустройство через Центр занятости населения в НКО «Диалог поколений» с выплатой почасовой заработной платы за услуги по присмотру за ребенком дошкольного возраста», действует система господдержки частных садов. В 2018 году субсидии запланировано выделить шести частным дошкольным образовательным организациям и трем индивидуальным предпринимателям.

Фото: Анастасия Семенович / «Санкт-Петербург.ру»

Ошибки прошлого

В городе и области детсады, как правило, строит компания-застройщик в рамках обязательств по выполнению плана обеспечением новых районов социальной инфраструктурой. Уже по факту готовый объект, введенный в эксплуатацию, выкупает власть. Изначально за бюджетный счет и под контролем чиновников сады строят редко и, как правило, в старых давно заселенных районах. Сейчас профильные комитеты имеют дело не только с всплеском рождаемости, но и огрехами при возведении гигантских «муравейников» десятилетней давности, когда застройщики не обеспечивали новые районы инфраструктурой.

«А что, у нас как-то поменялись законодательные нормы для застройщиков за последние годы?» – интересуюсь я у пресс-секретаря строительного блока областного правительства Константина Андрианова. Нет, законы не поменялись. Внятного ответа, почему густонаселенные районы оказались не обеспечены детсадами (и не только ими, например, бассейн – для многих мам несбыточная мечта), нет. Просто так получилось: в какой-то момент с застройщика стали требовать «социалку». Но и сейчас система работает неидеально (особенно если поставить себя на место родителей): детсады, как правило, вводят в эксплуатацию одновременно со сдачей второй очереди строительных работ, потому что до этого содержать здание просто невыгодно.

Таким образом, при заселении в новые ЖК неизбежно будет момент, когда людей в микрорайоне уже много, а детсада еще нет. Нельзя забывать и о проблеме площадей: так называемые «пятна под застройку», как правило, небольшие, а для полноценного сада нужно много места: например, для групп с детьми до трех лет рекомендовано закладывать в площадь помещения не менее 2,5 кв. метров на ребенка.

Фото: Анастасия Семенович / «Санкт-Петербург.ру»

Очередь на очередь

В самом Петербурге попасть в сад тоже непросто: из-за высокой плотности населения, миграции, наконец, большого количества льготников. Нынешний порядок Смольный установил в 2016 году (распоряжение комитета по образованию от 3 февраля 2016 г. N 273-р). На бумаге все выглядит ровно и стройно: речь идет о поэтапном приеме заявлений (система аналогична той, что действует в школах), есть четкий регламент, когда и кого будут принимать в сады.

Заявления принимают с 1 февраля по 30 июня, в первую очередь места достаются льготникам. Эта обширная прослойка включает детей работников садика, детей из многодетных семей и из семей, где есть ребенок-инвалид. Также преимущество у тех, у кого в этом саду уже занимаются старшие братья и сестры, а также у детей прокуроров, полицейских, военных, судей, следователей и других сотрудников правоохранительных органов.

На практике же складывается ситуация, когда в один и тот же садик «разные очереди», а кто-то и вовсе обнаруживает (за очередью следят через электронную систему), что «отодвигается». Наиболее проблемным в Петербурге является Невский район. В РОНО на улице Ивановской, 11, то и дело очередь из родителей, пытающихся устроить детей в сад. Но она, как правило, быстро рассасывается – большинству «просителей» отказывают. Сейчас прием заявлений в разгаре, и я погружаюсь в общение с мамами невских дошкольников, для которых устроить ребенка в сад, – квест не на один год.

Ирина Ермакова переехала с семьей в Петербург из Ростова-на-Дону год назад. И если между районами города можно «перевестись», то из ростовской очереди переместиться в петербургскую не получилось – семью с подрастающим ребенком поставили в самый «хвост».

«Супруг с азартом следит на сайте госуслуг за порядковыми номерами в детский сад. Где-то очередь придвинулась аж за 150 человек, а в какой-то всего на 15. Логику искать уже не пытаемся. В мае супруг ходил на прием в администрацию Невского района. Сперва был шокирован очередью. Но будучи в ней 25, попал в кабинет уже через час. Объяснение этому феномену простое – для отказа много времени не нужно. Так же отказали и нам. Несмотря на то, что с нами проживает бабушка-инвалид. Несмотря на то, что в сентябре ребенку будет уже три с половиной года. «Ждите своей очереди. У нас перед вами еще полсотни таких же. У вас никаких льгот нет», – говорят в администрации».

Фото: pixabay.com

Особо «веселье» в Невском районе настигает тех, у кого детей распределяют в садики на разных берегах. Например, красочная история от пользовательницы форума петербургских родителей: «У меня две девочки, одной три года, второй пять лет. Мы в 2016 году переехали с правого берега на левый и весь 2016-17 учебный год ждали перевод старшей дочери в садик по месту жительства (в 51 округ), мест не было (хотя соседи как-то получили место в саду, дом новый, дети ровесники, все переехали одновременно). Целый год мы, живя на левом берегу реки, возили ребенка в сад на правый берег. Наконец, старшей девочке дали садик (перевели) с сентября 2017 на проспект Обуховской обороны, а младшей дали ясли на другом берегу, на Дальневосточном проспекте (на левом берегу яслей нет, извините, мы переведем вашу младшую в садик к сестре с сентября 2018 года, поездите годик на два берега реки, а потом зато точно будете в один сад ходить – слова инспектора). Ок. Еще год мы возим пятилетку на один берег, двухлетку на другой берег. В январе при подтверждении льготы «второй ребенок» меня заверяют, что все хорошо, что ваш второй ребенок в списке садика, куда ходит сестра (и в списке, подаваемом заведующей, мой ребенок, числился) – ждите направление. Ок, жду направление. Май 2018 – направления нет. Иду в РОНО – наш инспектор в отпуске, инспектор другого округа (замещающая) делает круглые глаза, удивляется, почему у нас нет направления, удивляется, почему январские справки о льготе не прикреплены к делу (но они были у меня с собой, я их снова оставила), пишет записку о нас с восклицательными знаками нашему инспектору. Через неделю – направления нет, иду к нашему инспектору. Та говорит, а у вас перевод, это не льгота... Но не нервничайте, после 15 июня у вас будет направление. Делаю акцент, чтобы она не «забыла», что у меня два ребенка должны ходить в один сад, мы уже год возим их на разные берега. В итоге дали направление на младшего ребенка в садик, который еще дальше от сада, куда ходит старшая, чем тот, который на другом берегу. До того хоть три остановки на трамвае ехать, до предлагаемого пять! Выглядит как издевательство. Разве можно так, когда двое детей с маленькой разницей в возрасте, жонглировать их каждый год в разные друг от друга сады, причем все дальше и дальше дуг от друга?»

Обратившись к распоряжению комитета, мы узнаем, что льготников – в том числе в случае переезда, или тех, кто раньше посещал группы неполного дня (так в садах называют трехчасовое пребывание), – должны укомплектовать еще в марте. Так что, если вы уверены, что вам положены льготы, и подали заявление в срок, не ждите от жизни подарков – звоните в отдел образования еще в марте. С 1 апреля в садах начинается основной этап комплектования групп: например, если вы хотите перевести ребенка в сад, который находится ближе к дому (в рамках одного района), или прорваться в специализированную оздоровительную группу. Если же вы хотите попасть в определенный сад без прописки в муниципалитете, то ваше заявление могут рассмотреть только после 1 сентября – в период доукомплектования. Так что шансов, прямо скажем, немного.

Фото: pixabay.com

«Попали в сад через три года»

В аппарате детского омбудсмена Светланы Агапитовой рассказали, что первоочередное право на места в дошкольных учреждениях – у детей из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, когда объективно нарушаются права гражданина. Речь идет о сиротстве, малообеспеченности, отсутствии постоянного места жительства или жестоком обращении в семье. В таких случаях нужно обращаться не только в отдел образования, но в первую очередь в отдел соцзащиты районной администрации. Ребенок, находящийся под опекой, льгот не имеет. Все льготы действительны только при первичном поступлении в сад (в случае, если вам предложили место, а вы от него отказались, все дальнейшее становится вашими проблемами).

Родители, которые уже устроили детей в садики, рассказывают не самые радостные истории. «В нашем садике заведующая, например, говорила, что могут физкультурный зал заставить переоборудовать в группу, потому что проблема с размещением детей, – делится опытом Анастасия Волкова, которая управляет сообществом мам Невского района «ВКонтакте». – Подавали заявление на садик почти сразу после рождения, попали в три года, правда, не в то здание, что я изначально хотела».

Есть, конечно, и позитивные истории – о человечных сотрудниках РОНО, о быстрых переводах из одного района в другой. Но почему-то все они начинаются словами «это было несколько лет назад, сейчас, наверное, сложнее…» На фоне такой труднодоступности любые призывы властей повышать демографию выглядят карикатурно.

Система «застройщик строит, а город выкупает» вроде бы работает и здесь, но в качестве примера вынужденных «социальных» строек достаточно привести обрушившейся 1 июня детсад в новом ЖК «София» на Южной дороге. В результате обрушения в строящемся здании погиб рабочий, после чего Госстройнадзор проел экспертизу и ужаснулся: садик возводили с грубыми технологическими нарушениями, нарушена технология устройства перекрытий, использованы материалы ненадлежащего качества. Работы проводит компания «Петроэнергокомплекс».

Получается, что в области при наличии гигантской живой очереди власти почему-то годами скрупулезно проверяют новенький садик на предмет соблюдения норм безопасности, а в городе могут обнаружить вопиющие нарушения уже постфактум – когда, как говорится, жареный петух клюнет. Сравнивая ситуацию с очередями в РОНО, негативный опыт семей, где братьев и сестер не могут пристроить в один садик, сложно понять хоть какие-то закономерности работы системы, в которой на бумаге все так логично и красиво. И уж совсем лицемерными кажутся повсеместные призывы повышать демографию – при такой-то лотерее с очередями и местами вкупе с традиционным российским фактором «смотря на какого чиновника попадешь».

В защиту промедления с открытием сада в Сертолово областные чиновники вызвали страшный призрак «Зимней вишни», говоря о необходимости добиться соблюдения всех норм безопасности. Инспекции и проверки работы застройщиков необходимы, с этим нельзя не согласиться. Но хочется спросить: неужели каждый сад нужно проверять на безопасность по шесть лет?

UPD В процессе публикации материала ситуация с садом на Кожемякина менялась. Сначала губернатор Александр Дрозденко обещал открыть сад на улице Кожемякина с 1 сентября, пообещав две ясельных группы по 20 человек. (при живой очереди в ясли почти в четыреста малышей). Затем зампред областного правительства Михаил Москвин официально уведомил ООО "ЦБИ" о готовности выкупить детсад на 240 мест на улице Кожемякина. Районные власти также объявили о готовности принять учреждение на баланс, сформировать коллектив сотрудников и приступить к эксплуатации обхекта. Еще в конце июня, по данным Москвина, бюджет региона скорректировали с учетом выкупа детсада, а комитет госстройнадзора области выдал разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Представители муниципальной власти уже осмотрели садик и обещали, что в сентябре туда будут зачислены триста детей. Теперь родители задаются вопросом "Что ответит ЦБИ?"Мы искренне надеемся, что власти выполнят свои обещания и как можно скорее способствуют открытию всего сада.