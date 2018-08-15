Абонент недоступен: пользователи Tele2 пожаловались на массовый сбой

Абоненты Tele2 пожаловались на сбой в работе мобильного оператора. Перебои в работе наблюдались у жителей Петербурга, Москвы, Казани, Челябинска, Краснодара, Красноярска и других городов.

Согласно данным сервиса Downdetector, 40% жалоб приходились на сбой всех сервисов, 37% пользователей испытали проблемы с мобильной связью, 27% пожаловались на перебои в работе мобильного интернета.

В пресс-службе оператора заявили, что проблемы удалось решить в течение 20 минут, сейчас никаких проблем в работе Tele2 не наблюдается.

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«Некоторые абоненты Tele2 могли испытывать сложности при пользовании интернетом. При этом голосовая связь работала в штатном режиме. Техническая служба компании оперативно обнаружила проблему с доступом в интернет и устранила неполадку в течение 20 минут», – отметили в пресс-службе Tele2.

Ранее, в конце июля, российские пользователи жаловались на сбой в работе Telegram. Большинство пользователей не могло подключиться к мессенджеру, другая половина испытывала трудности с отправкой сообщений. Все проблемы удалось устранить за несколько часов.