В работе Telegram вновь произошел крупный сбой

В понедельник, 30 июля, около 20:00 в работе Telegram случился крупный сбой. Об этом говорят данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. По данным ресурса, большинство пользователей не может подключиться к мессенджеру, другая половина испытывает трудности с отправкой сообщений.

Проблемы со связью в Telegram наблюдаются по всему миру. Наибольшие проблемы испытывают жители европейских стран – Италии, Испании, Великобритании, Франции, Германии и Голландии. В нашей стране на сбой жалуются жители Петербурга, Москвы и Казани.

Предыдущий сбой случился в мессенджере 27 июня. Тогда неполадки наблюдались в России, Италии, Испании, Иране, Германии, Франции, Швеции и других странах, в том числе в Северной Америке, Африке и Азии. Устранить проблему удалось спустя 1,5 часа.

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Официально Telegram заблокирован на территории России с 16 апреля. Власти ограничивают доступ к IP, с помощью которых мессенджер может обходить блокировки. Несмотря на это, мессенджер продолжает работать при помощи VPN и прокси-серверов, в то время как десятки посторонних порталов жалуются на сбои в работе из-за действий Роскомнадзора.

Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

В конце мая Роскомнадзор пригрозил компании Apple ограничить доступ к онлайн-магазину приложений App Store, если из него не уберут мессенджер Telegram. Власти требуют не только «прекратить распространение» приложения на территории РФ, но и запретить рассылки его сервисных push-уведомлений для российских пользователей.