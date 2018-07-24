Tele2 быстрее всех отвечает на вопросы клиентов

Tele2 быстрее других игроков телеком-рынка обрабатывает запросы клиентов. К такому выводу пришел исследовательский холдинг «Ромир». Специалисты контактного центра Tele2 быстрее всех отвечают на звонок: время ожидания на линии составляет 1 минуту 30 секунд – это почти вдвое меньше, чем у ближайшего конкурента.

Для проведения исследования «Ромир» использовал методологию Mystery Calling («тайный звонок»), которая позволяет получить максимально объективные данные. Аудит качества услуг контактных центров операторов показал, что звонок в службу поддержки Tele2 в целом длится 4 минуты 16 секунд – абсолютный рекорд относительно других компаний. У ближайшего конкурента этот показатель составляет 8 минут 37 секунд, у обладателя третьего места – 9 минут 22 секунды. На последней позиции оказался результат в 10 минут 34 секунды – это в 2,5 раза дольше, чем у абонентов Tele2.

По данным «Ромира», сотрудники контактного центра Tele2 быстро решают проблему клиента – всего за 2 минуты. Время ожидания ответа оператора Tele2 составляет всего полторы минуты, что является лучшим показателем телеком-отрасли. Это почти вдвое быстрее, чем у ближайшего конкурента, в 3,5 раза лучше, чем у третьего участника рейтинга, и в 5,6 раза опережает четвертый результат списка.

Служба поддержки Tele2 демонстрирует высокий уровень удовлетворенности клиентов. По данным компании, более 95% абонентов оценивают работу центра дистанционной поддержки на пять баллов по пятибалльной шкале. Это обусловлено в том числе тем, что свыше 97% вопросов сотрудники решают самостоятельно на первой линии, включая нестандартные запросы, обработка которых выходит за рамки процедур.

Фото: Tele2