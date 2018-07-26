  • 27 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 00:05 62.8459  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 00:05 73.5543  
Нефть($) 26.07.2018 74.47 +0.61
Нефть(p) 26.07.2018 4642.69 +14.03

Telegram запустил сервис хранения документов

Автор:


© Фото: Flickr / Алексей М.

Темы дня

Все документы пользователя будут защищены с помощью end-to-end шифрования.

Мессенджер Telegram запустил сервис хранения документов Telegram Passport, сообщается в блоге компании. Все данные будут защищены с помощью end-to-end (сквозного, не поддающегося взлому – прим. ред.) шифрования и открыты для просмотра только владельцу.

По мнению разработчиков, сервис нужен для того, чтобы избавить пользователей от загрузки одних и тех же документов в разные приложения. Будет ли работать сервис на территории России пока неизвестно.

Блокировка Telegram в нашей стране началась вечером 16 апреля по решению Таганского районного суда Москвы. Власти ограничивают доступ к IP, с помощью которых мессенджер может обходить блокировки.

Читайте также:

Мосгорсуд признал законным решение о блокировке Telegram‍

Несмотря на это, мессенджер продолжает работать при помощи VPN и прокси-серверов, в то время как десятки посторонних порталов жалуются на сбои в работе из-за действий Роскомнадзора.

Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

В конце мая Роскомнадзор пригрозил компании Apple ограничить доступ к онлайн-магазину приложений App Store, если из него не уберут мессенджер Telegram. Власти требуют не только «прекратить распространение» приложения на территории РФ, но и запретить рассылки его сервисных push-уведомлений для российских пользователей.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Семь футов под килем: программа Дня ВМФ в Петербурге

    Смотр кораблей и вертолетов, концерт на Дворцовой и множество других мероприятий, посвященных морякам, – в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    В погоне за впечатлениями: что нужно обязательно увидеть в Карелии

    Бурные водопады, мраморные каньоны, величественный Валаам и невероятные Кижи – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел лучшие места соседнего региона, куда можно съездить на выходные.

    читать далее →

    Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Безбилетники» на футболе. Как виртуальная реальность меняет мобильную связь

    Товарищеский матч между сборными России и Турции наш корреспондент посмотрел, сидя на диване бизнес-центра на Садовом кольце, но с полным ощущением присутствия на «ВЭБ Арене». Как это стало возможно, расскажет «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

    «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.07.18
    Как не переплатить при покупке матраса
    23.07.18
    Психологическая подготовка поможет пройти собеседование успешно
    23.07.18
    Дольщики ЖК «Охта Модерн»: Аресты – это хорошо, но нам нужен дом
    23.07.18
    Какие строительные товары реализует ТД «Андраус»?
    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram