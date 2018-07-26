Мессенджер Telegram запустил сервис хранения документов Telegram Passport, сообщается в блоге компании. Все данные будут защищены с помощью end-to-end (сквозного, не поддающегося взлому – прим. ред.) шифрования и открыты для просмотра только владельцу.

По мнению разработчиков, сервис нужен для того, чтобы избавить пользователей от загрузки одних и тех же документов в разные приложения. Будет ли работать сервис на территории России пока неизвестно.

Блокировка Telegram в нашей стране началась вечером 16 апреля по решению Таганского районного суда Москвы. Власти ограничивают доступ к IP, с помощью которых мессенджер может обходить блокировки.

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Несмотря на это, мессенджер продолжает работать при помощи VPN и прокси-серверов, в то время как десятки посторонних порталов жалуются на сбои в работе из-за действий Роскомнадзора.

Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

В конце мая Роскомнадзор пригрозил компании Apple ограничить доступ к онлайн-магазину приложений App Store, если из него не уберут мессенджер Telegram. Власти требуют не только «прекратить распространение» приложения на территории РФ, но и запретить рассылки его сервисных push-уведомлений для российских пользователей.