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Арбитраж оставил «Инжтрансстрой-СПб», строивший «Зенит-арену», без 289 млн рублей

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© Фото: Instagram / @_ni.ki

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Суд признал, что компания не выполнила обязательств по поставке высокотехнологичного оборудования на стадион.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поддержал Смольный в споре с подрядчиком строительства стадиона «Зенит-арена» – «Инжтрансстроем-СПб». Строительная компания лишится почти 290 млн рублей за неисполнение обязательств по поставке комплексного высокотехнологичного оборудования.

В комитете по строительству считают, что «Инжтрансстрой-СПб» получил деньги от городских властей, однако оборудование на стадион так и не поставил. Компания пыталась осуществить закупку через «СЭМ-5», но фирма не выполнила своих обязательств.

В дальнейшем корпорация «Трансстрой» все-таки отсудила деньги у субподрядчика, однако отдавать их администрации Петербурга не спешила. Компания пыталась доказать, что оборудование все же было поставлено.

«Впереди рассмотрение очередных требований города к бывшему генподрядчику на общую сумму не менее 3,6 млрд», – рассказали представители защиты Смольного.

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Стадион на Крестовском острове начали строить в 2007 году для футбольного клуба «Зенит». Потом проект отправляли на доработку, чтобы арена смогла принять Чемпионата мира по футболу. Изначально стоимость строительства оценивалась в 6,7 млрд рублей.

В 2016 году из-за низких темпов строительства Смольный расторг контракты с тремя подрядчиками – корпорацией «Трансстрой», инжиниринговой корпорацией «Трансстрой» и «Инжтрансстроем-СПб». Новым подрядчиком, который завершил строительство арены, стал «Метрострой». Суммарная стоимость контрактов с этой организацией составила 7,8 млрд рублей.

За десять лет строительства общая стоимость возведения «Зенит-арены» возросла до 45 млн рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International – в 50 млрд рублей.

Несмотря на колоссальный бюджет, на стадионе протекала крыша, наблюдались протечки в помещениях, была заметна некачественная отделка. Многочисленные скандалы вызвали превышения аммиака и качество газона. За год эксплуатации арены многие недостатки удалось устранить.

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