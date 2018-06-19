Арбитраж подтвердил разрыв старого контракта на «Зенит-арену»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти полностью удовлетворил иск комитета по строительству о признании расторгнутым государственного контракта с одним из подрядчиков строительства «Зенит-арены» – инжиниринговой корпорацией «Трансстрой-СПб».

Договор, ставший причиной судебных разбирательств, был заключен 10 ноября 2014 года. Резолютивная и мотивировочная части решения будут опубликованы позже. В скором времени должны пройти аналогичные слушания по иску Смольного к корпорации «Трансстрой».

Стадион на Крестовском острове начали строить в 2007 году для футбольного клуба «Зенит». Потом проект отправляли на доработку, чтобы арена смогла принять Чемпионата мира по футболу. Изначально стоимость строительства оценивалась в 6,7 млрд рублей.

В 2016 году из-за низких темпов строительства Смольный расторг контракты с тремя подрядчиками – корпорацией «Трансстрой», инжиниринговой корпорацией «Трансстрой» и «Инжтрансстроем-СПб». Новым подрядчиком, который завершил строительство арены, стал «Метрострой». Суммарная стоимость контрактов с этой организацией составила 7,8 млрд рублей.

За десять лет строительства общая стоимость возведения «Зенит-арены» возросла до 45 млн рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International – в 50 млрд рублей.

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Несмотря на колоссальный бюджет, на стадионе протекала крыша, наблюдались протечки в помещениях, была заметна некачественная отделка. Многочисленные скандалы вызвали превышения аммиака и качество газона. За год эксплуатации арены многие недостатки удалось устранить.

Несколько дней назад стадион «Зенит-арена» стал одним из лидеров рейтинга посещаемости матчей Чемпионата мира по футболу. Игра между сборными Марокко и Ирана, состоявшаяся 15 июля, вошла в топ-3 по количеству болельщиков. На матч пришли более 62,5 тыс. человек.

Расписание матчей ЧМ-2018 в Северной столице: Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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