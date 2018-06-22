В Кронштадте за четыре года построят новый отель

В Кронштадте хотят построить новую гостиницу, сообщает пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина. На данный момент согласован проект поставовления Смольного о проведении аукциона на аренду земли для возведения отеля.

Площадь земельного участка на Кронштадтском шоссе составляет 14,1 тыс. кв. м. Ежегодная арендная плата за надел земли – 6,9 млн рублей, срок действия договора – четыре года.

Строительство отелей в черте Петербурга часто сопровождается скандалами. В августе 2017 года евразийский центр делового сотрудничества «Астана» хотел построить в сквере на улице Савушкина 19-этажный многофункциональный комплекс с отелем. Градозащитникам удалось отстоять зеленую зону только через суд.



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Не менее яркая история случилась с реконструкцией Конюшенного ведомства в начале 2010 года. «Дочка» Plaza Lotus Group «Оранж Девелопмент» собиралась реконструировать здание под отель. Однако в скором времени градозащитники выяснили, что компания планирует нарушить договор со Смольным и возвести апарт-отель для постоянного проживания людей.

В начале июня 2018 года Смольный, вопреки желанию жителей района, предоставил компании «Отель Введенский» земельный участок в Калининском районе для строительства трехзвездочной гостиницы. Инвестор получил 12,3 тыс. м2 восточнее дома 11 по улице Брянцева. Отель будут возводить в течение трех лет.

Летом 2015 года правительство Петербурга под давлением общественности приняла решение об отмене реконструкции. Конюшенное ведомство вернули городу, а стратегическому инвестору возместили потраченные средства в размере 1,2 млрд рублей в виде нескольких земельных участков.