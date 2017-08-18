Петербургский городской суд поддержал защитников сквера на Савушкина. Иск о запрете застройки зеленой зоны апарт-отелем частично удовлетворен. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Активисты оспорили постановление Смольного об утверждении ППТ (проекта планировки территории). Суд признал документ незаконным и недействующим с момента вступления решения суда в законную силу.

Евразийский центр делового сотрудничества "Астана" собирается построить в одной из частей сквера 19-этажный многофункциональный комплекс с отелем. Местные жители выступают против этого.

Ранее градозащитники собрали более трех тыс. подписей против уничтожения зеленой зоны. Жители выступают за придание этому участку статуса рекреационной зоны.