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Суд поддержал защитников сквера на Савушкина

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© Фото: vk.com/sav112

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Иск о запрете застройки зеленой зоны апарт-отелем частично удовлетворен.

Петербургский городской суд поддержал защитников сквера на Савушкина. Иск о запрете застройки зеленой зоны апарт-отелем частично удовлетворен. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Активисты оспорили постановление Смольного об утверждении ППТ (проекта планировки территории). Суд признал документ незаконным и недействующим с момента вступления решения суда в законную силу.

Евразийский центр делового сотрудничества "Астана" собирается построить в одной из частей сквера 19-этажный многофункциональный комплекс с отелем. Местные жители выступают против этого.

Ранее градозащитники собрали более трех тыс. подписей против уничтожения зеленой зоны. Жители выступают за придание этому участку статуса рекреационной зоны.

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