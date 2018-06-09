Смольный, вопреки мнению жителей, согласовал строительство отеля на Брянцева

Смольный предоставил компании «Отель Введенский» земельный участок в Калининском районе для строительства трехзвездочной гостиницы, сообщает «Фонтанка.ру». Инвестор получил 12,3 тыс. м2 восточнее дома 11 по улице Брянцева.

Отель будут возводить в течение трех лет. Компания ежегодно будет перечислять в городской бюджет арендную плату в размере 2,5 млн рублей в год. Ранее жители района просили сделать на участке спортивный объект или сквер, однако в правительстве Петербурга к их мнению не прислушались.

ЗАО «Отель Введенский» управляет одноименной четырехзвездочной гостиницей на Большом проспекте Петроградской стороны. Собственником является компания «Спиринекс Менеджмент Лимитед», зарегистрированная на Кипре. Выручка в 2016 году составила 308 млн рублей.

Строительство отелей в черте Петербурга часто сопровождается скандалами. В августе 2017 года евразийский центр делового сотрудничества «Астана» хотел построить в сквере на улице Савушкина 19-этажный многофункциональный комплекс с отелем. Градозащитникам удалось отстоять зеленую зону только через суд.



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Не менее яркая история случилась с реконструкцией Конюшенного ведомства в начале 2010 года. «Дочка» Plaza Lotus Group «Оранж Девелопмент» собиралась реконструировать здание под отель. Однако в скором времени градозащитники выяснили, что компания планирует нарушить договор со Смольным и возвести апарт-отель для постоянного проживания людей.

Летом 2015 года правительство Петербурга под давлением общественности приняла решение об отмене реконструкции. Конюшенное ведомство вернули городу, а стратегическому инвестору возместили потраченные средства в размере 1,2 млрд рублей в виде нескольких земельных участков.

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