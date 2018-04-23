Возле станции метро «Купчино» построят 21-этажный отель

Рядом со станцией метро «Купчино» в Петербурге построят гостиницу высотой в 21 этаж. Финский концерт ЮИТ приступит к работам в ближайшее время, сообщил портал «Недвижимость и строительство Петербурга».

Отель появится на пересечении Дунайского и Витебского проспектов. Согласно высотному регламенту, на участке разрешено строить здания высотой до 90 м. Рядом расположен ЖК «Квартет» застройщика ЛСР, высота домов достигает 25 этажей. Предполагается, что первая очередь будущей гостиницы, которую сдадут через два года, рассчитана на 534 номера.

Стоимость проекта в настоящее время не сообщается. Отель строят для группы девелоперских компаний Plaza Lotus Group Бориса и Михаила Зингаревичей, которая получила участок без торгов. Сейчас организация возводит в Петербурге сеть трехзвездочных отелей, в том числе на улице Александра Невского, проспекте Кораблестроителей и Синопской набережной.

Plaza Lotus Group имеет плохую славу в Северной столице. Несколько лет назад Смольный под давлением градозащитников расторг контракт с организацией на реконструкцию Конюшенного ведомства, которое с 2010 года планировалось превратить в апарт-отель.

Стоимость реконструкции площадью 41 тыс. кв. метров оценивалась в 3-6 млрд рублей. Реставрация, которой занималась «дочка» Plaza Lotus Group «Оранж Девелопмент», была приостановлена в 2014 году по многочисленным просьбам градозащитного сообщества Петербурга.

Компания хотела нарушить условия договора, построив не гостиницу, а апарт-отель для постоянного проживания. Общественники, депутаты и совет по сохранению культурного наследия выступали против многих деталей проекта, в том числе против перекрытия исторической галереи перегородками.

Летов 2015 года Смольный принял решение об отмене реконструкции. Власти Петербурга вернули Конюшенное ведомство городу и возместили стратегическому инвестору потраченные средства в размере 1,2 млрд рублей в виде нескольких земельных участков.

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