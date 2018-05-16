Строительство отеля компании «Вечная крепость» на Александра Невского приостановили из-за треснувшего дома

Петербургское управление Госстройнадзора приостановило стройку отеля на улице Александра Невского, где в середине весны 2018 года появилась трещина на историческом здании. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

О повреждении на фасаде дома №10 рассказали местные жители. Они обратились к властям с просьбой выяснить причину инцидента.

Гостиницу строит ООО «Вечная крепость» камчатского рыбопромышленника Игоря Евтушка. Проект весной 2017 года был продан владельцами Plaza Lotus Group братьями Зингаревичами.

В Госстройнадзоре заявили, что застройщик нарушил требования проектной документации. По данным ведомства, компания «не до конца выполнила работы по закреплению фундамента жилого дома №10». Строительство отеля будет запрещено до устранения нарушений, на что «Вечной крепости» выделили срок до 11 июня.

С другой стороны от исторического дома возводят апартамент-отеля Prime Residence. Работами занимается компания Yard Group.

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