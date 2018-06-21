Шнуров помог нарисовать граффити с Черчесовым Петербурге

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров помог нарисовать граффити с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Музыкант дополнил изображение строчкой из своей песни «Ты просто космос, Стас».

Совместное творение Шнурова и художников знаменитого проекта HoodGraff можно увидеть на одной из трансформаторных будок на пересечении Большой Пушкарской и Введенской улиц. Лидер «Ленинграда» сравнил работу Черчесова с работой на сцене.

«В принципе футбольное поле – это как сцена. И видно, что если выкладываются и готовы там умереть, то ничего, кроме симпатии и восторгов, несмотря на счет, не повлияет на это. Если кто-то делает что-то спустя рукава, если будто одолжение делают, неважно футболисты или артисты, то это никому не нужно, – цитирует Шнурова «78.ru».

Черчесов впервые за 32 года вывел сборную России по футболу в плей-офф Чемпионата мира. Первую победу наша национальная команда одержала над Саудовской Аравией, во втором матче на «Зенит-арене» россияне не оставили шансов Египту – 3:1.

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В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Расписание матчей в Северной столице: Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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