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Роскомандзор может начать блокировку приложений агрегаторов такси

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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В «черный список» будут попадать те агрегаторы, водители которых злостно нарушают ПДД или часто попадают в аварии.

Роскомандзор может начать блокировку приложений агрегаторов такси, водители которых часто попадают в аварии, нарушают ПДД или обманывают пассажиров. С соответствующим предложением в ведомство обратилось общественное движение «За безопасность».

«Мы не раз просили чиновников и законодателей урегулировать деятельность агрегаторов такси, которые заключают договоры со случайными людьми, не проверяя должным образом документы, однако ничего не сделано. Желая заработать все деньги мира, «таксисты» нарушают ПДД, работают по 15-20 часов, не следят за техническим состоянием автомобиля», – сказал руководитель движения Дмитрий Курдесов.

Эксперты организации предполагают, что привести в чувства владельцев агрегаторов такси могут только временные блокировки их приложений на два-три дня, чтобы дельцы, которые думают только о наживе и не думают о безопасности клиентов, понесли реальные убытки, сообразили, что безответственность влечет потерю прибыли.

По мнению представителей движения «За безопасность», сейчас рынок услуг такси нуждается в срочном законодательном регулировании. Агрегаторы такси существенно упростили жизнь граждан, но клиент, воспользовавшийся приложением, должен быть уверен, что к нему приедет опрятный водитель на технически исправном автомобиле.

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«Следует также обязать агрегаторы принудительно ограничивать работу приложения для водителей после восьми часов работы. Водитель, подключенный к системе такси, не должен работать больше положенного нормативами срока, что минимизирует случаи, когда водитель засыпает за рулем или из-за усталости не замечает дорожные знаки и сигналы светофора», – добавил Курдесов.

Обратиться в Роскомнадзор движение побудил случай в Москве, где 16 июня водитель-мигрант, не спавший 20 часов, потерял управление и наехал на толпу туристов. В результате ДТП пострадали семь человек – в частности, болельщики из Мексики. Сейчас таксист находится под арестом.

Ранее стало известно, чтоМинэкономразвития предложило переаттестовывать таксистов и дальнобойщиков раз в десять лет. По мнению специалистов, изменения значительно снизят издержки, связанные с нынешним сроком проверки профпригодности.

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