Гарантии безответственности: что спрятано в публичной оферте такси

Когда такси не перевозчик

Расставляя сети в виде широкого спектра услуг по перевозке и используя низкую цену как приманку, сама компания находится «в домике» за пределами всякой ответственности. К примеру, «самым дешевым такси Санкт-Петербурга» называет себя на официальном сайте «Свое такси» и предлагает перевозку не только пассажиров, но также багажа и домашних питомцев.

«Свое такси» может практически все: перевести детей, инвалидов на коляске, предоставить в аренду автомобиль с водителем, приехать и отбуксировать ваш автомобиль, отвезти вас на вашем же авто – услуга «Трезвый водитель», поработать курьером, встретить с табличкой на вокзале. Притом необязательно, что таксист будет именно мужчина, ведь в «Свое такси» имеется такая услуга, как «Женское такси». Есть даже услуга под названием «Крупный багаж в салон». Это такси удобно и тем, кто хочет «наслаждаться табаком» во время поездки. Для этого нужно лишь предупредить об этом оператора или сделать пометку в онлайн-заказе. Скорее всего, если бы существовал мост через реку Стикс, то компания обязательно бы пообещала со всеми удобствами перевести вас и через него.

На офсайте сообщается, что расчет стоимости происходит автоматически в один клик: «соблюдая принципы честности и прозрачности в отношении клиента, программа считает по действующим тарифам». «Свое такси» добавляет также, что на сайте вы можете не только рассчитать точную стоимость заказа, но и получить скидку, если заявка будет сделана через мобильное приложение.

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«Свое такси» гарантирует такой уровень безопасности и профессионализма, что готово транспортировать в «нужное место» даже ребенка. С уверенностью оно заявляет о том, что все транспортные средства службы находятся в таком идеальном внешнем и техническом состоянии, что риска попадания в ДТП или поломки на дороге не остается. Водители «Свое такси» в одном лице супергерои: их опыт вождения позволит справиться с самой сложной ситуацией на дороге.

Фото: pexels.com

А что же на самом деле? Открыв договор оферты, мы видим, что всемогущее ООО «Свое такси» отвечает лишь за предоставление информационных услуг. В документе четко обозначено, что организация – никакая не таксомоторная компания, а значит, самостоятельно не перевозит пассажиров и багаж. В настоящие обязанности службы входит оформить заявку в программу и направить ее перевозчику. Согласно оферте, компания лишь рекомендует стоимость и информирует клиента об исполнении его заказа. На этом все – настоящие услуги службы «Свое такси» заканчиваются.

Более того, в седьмом пункте публичной оферты на всякий случай прописано то, за что диспетчерская служба ответственности не несет, – за «неисполнение обязанностей перевозчика, которым может быть конкретное физическое или юридическое лицо». То есть как раз то, что «Свое такси» гарантирует на своем сайте. Так что, если заказанная вами карета вдруг превратится в тыкву, служба, у которой вы ее заказали, тут ни при чем.

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«На сайте заявляют, что компания оказывает услуги по перевозке. Человек не знает, что он звонит в информационное агентство – он думает, что звонит в такси», – заметила юрист компании «Принцип права» Инна Веретина.

Петербургское УФАС не разглядело в действиях диспетчерской службы нарушений рекламного законодательства: компания имеет право на своем официальном сайте информировать о своих услугах. Роспотребнадзор все же увидел в действиях ООО «Свое такси» «введение потребителей в заблуждение о настоящих потребительских свойствах их услуги», попросту – обман. Ведомство согласилось, что у человека, который ознакомится с услугами на сайте компании, легко может сложиться впечатление, что услугу по перевозке ему все-таки оказывает «Служба заказа «Свое такси». Пока надзорный орган направил диспетчерской службе такси лишь предупреждение: нельзя нарушать закон «О защите прав потребителей».

Когда такси перевозчик

Тот же широкий спектр услуг предлагает компания «Петербургское такси 068»: такси в аэропорт, трезвый водитель, курьерская доставка, аренда автомобиля с водителем, транспортное сопровождение мероприятий, спецтранспорт для людей с ограниченными возможностями, перевозка детей от семи лет без сопровождения. Но у «такси 068», согласно оферте, есть два статуса: перевозчик и диспетчерская служба.

Фото: pexels.com

«Компания оказывает в том числе информационные услуги, сотрудничая с частными перевозчиками, а потому они могут передать заказ любому юридическому лицу или частному предпринимателю. С другой стороны, «Такси 068» – перевозчик и, согласно законодательству, возмещает вред при ДТП. При этом водитель должен состоять с компанией-перевозчиком в трудовых отношениях», – объяснила юрист компании «Принцип права» Инна Веретина.

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Прописаны в документе и ситуации, которые могут освободить от ответственности, – это форс-мажорные обстоятельства. Но ни в отечественном, ни в международном законодательстве не приводится полный перечень ситуаций, относящихся к форс-мажорным обстоятельствам.

«На практике каждый случай индивидуален и требует подробного изучения, после проведения которого можно уже точнее сказать, происходили ли обстоятельства непреодолимой силы. К форс-мажорным обстоятельствам можно отнести теракты, войны, землетрясения, пожары, ураганы, различного рода эмбарго, моратории и так далее», – объяснил «Санкт-Петербург.ру» ведущий юрист ГК «Петербургское такси 068» Лидия Волнухина. В таксомоторной компании отмечают, что за 20-летнюю практику таких случаев не возникало.