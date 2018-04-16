Дальнобойщиков и таксистов предложили переаттестовывать раз в десять лет

Министерство экономического развития предложило изменить срок переаттестации водителей-профессионалов с пяти до десяти лет. Инициатива должна уменьшить издержки для россиян и государственных органов, сообщили «Известия».

Предложение Минэкономразвития стало частью отзыва на законопроект Министерства транспорта о реформе подготовки водителей. Предполагается, что шоферов разделят на любителей и профессионалов.

Последними будут считаться дальнобойщики, таксисты и воители общественного транспорта. Для них предусмотрены углубленные программы обучения, по завершению которых в права будет ставиться специальный штамп.

Эксперты Минэкономразвития считают, что срок действия отметок нужно сравнять со сроком действия водительского удостоверения. В настоящее время переподготовку проходят раз в пять лет, за этот период издержки для профессиональных шоферов достигают 6 млрд рублей.

Глава центрального совета Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов подчеркнул, что реформы не повысят безопасность на дорогах.

Он отметил, что из-за нехватки кадров почти половине шоферов приходится перерабатывать, а нововведения могут отпугнуть желающих стать таксистами или дальнобойщиками.

Для повышения безопасности дорожного движения в ГИБДД предложили оборудовать машины «алкозамками» и ввести запрет на использование гаджетов за рулем. Специалисты сослались на зарубежный опыт, который помог снизить аварийность на дорогах.

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