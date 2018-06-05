На станциях метро «Садовая» и «Сенная площадь» провели учения

В петербургском метрополитене на станциях «Садовая» и «Сенная площадь» прошли плановые учения, сообщает пресс-служба подземки. В них участвовали аварийно-спасательные бригады метро и подразделения городского ГУ МЧС.

В ходе учений специалисты отработали взаимодействие при установке лестниц с платформ на пути. В тренировке участвовали более 40 человек, с поставленными задачами они справились на четверку.

Во время учений был снят фильм о проведении аварийных и спасательных операций в подземке. В дальнейшем его планируют использовать для подготовки спасателей.

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Учения на данных станциях проводят неслучайно – 3 апреля 2017 года в вагоне поезда, следовавшего между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», прогремел взрыв. В результате теракта пострадали почти 100 человек, из них 16 граждан, включая предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова, погибли.

В апреле 2018 года в Следственном комитете России рассказали, что личности всех причастных к теракту установлены. В ведомстве заявили, что взрыв совершило «одно из радикальных исламистских террористических сообществ». В декабре прошлого года соучастник Обид Абдыраимов получил пять лет колонии за «содействие террористической деятельности».