Бастрыкин призвал «закрыть Instagram» после «теракта в Ленинграде»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на съезде уполномоченных по правам детей, потребовал закрыть Instagram, так как при его помощи был «совершен теракт в Ленинграде», сообщает РБК.

«Мы говорим: давайте сократим формальную долгую процедуру закрытия сайтов и программ. Нет, мы тянем годами. И сейчас мне сказали, что Instagram подает в суд на государство. Это полное искажение ситуации», – сказал Бастрыкин.

Позже в пресс-службе СК пояснили, что глава ведомства перепутал Instagram с мессенджером Telegram.

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Свобода слова: как обойти блокировку Telegram

Блокировка Telegram на территории России началась вечером 16 апреля. Власти ограничивают доступ к IP, с помощью которых мессенджер может обходить блокировки. Несмотря на это, мессенджер продолжает работать при помощи VPN и прокси-серверов, в то время как десятки посторонних порталов жалуются на сбои в работе из-за действий Роскомнадзора.

Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

В начале мая министр связи России Николай Никифоров заявил, что Viber может повторить судьбу Telegram, если не передаст ключи шифрования.

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на съезде уполномоченных по правам детей,



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https://www.rbc.ru/politics/28/05/2018/5b0bc77c9a7947c8b60772