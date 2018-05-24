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Аэроэкспресс построят в Петербурге до 2022 года

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© Фото: Instagram / @akenina

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Стоимость строительства оценивается почти в 19 млрд рублей.

Строительство аэроэкспресса в Петербурге планируют завершить до 2022 года. Соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко и исполнительный директор ООО «Аэроэкспресс» Валерий Федоров.

«Мы рады сделать первый шаг в направлении создания в Петербурге современной линии аэроэкспресса. Мы ставим перед собой задачу создать не просто транспортную артерию, а целую инфраструктуру, способную удовлетворить требования и запросы всех категорий пассажиров, – сказал Федоров.

Поезд соединит Пулково и Витебским вокзалом, время в пути будет занимать 26 минут. Стоимость строительства оценивается почти в 19 млрд рублей. Десять милллиардов предусмотрены из бюджетных денег, остальные финансы будут привлекаться за счет инвестиций.

О новых планах строительства аэроэкспресса в марте этого года рассказал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. По словам чиновника, проект планировки территорий для аэроэкспресса до Пулково разработают до конца года. По предварительным данным, стоимость проезда составит 300-500 рублей.

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В июле прошлого года Полтавченко заявлял, что в ближайшие два года аэроэкспресс не понадобится городу из-за снижения пассажиропотока Пулково. Позднее, в октябре, глава комитета по транспорту Александр Головин рассказал, что скоростную электричку все же построят, но лишь после проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В конце 2015 года Смольный предпринимал серьезные попытки построить аэроэкспресс, выбив из федерального бюджета на эти нужды 10 млрд рублей. Правительство города на Неве просило деньги с 2012 года, однако получало отказы по разным причинам.

В итоге Смольному выдали ссуду на 3 года под 1,5% годовых. Однако в конечном итоге эти деньги были потрачены на другие цели – вся сумма ушла на покрытие бюджетного дефицита города.

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