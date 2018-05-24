СКК «Петербургский» станет крупнейшей ледовой ареной к ЧМ-2023

Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» реконструируют к Чемпионату мира по хоккею 2023 года. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали губернатор города Георгий Полтавченко и президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко.

СКК «Петербургский» был открыт 19 мая 1980 года в преддерии Олимпиады-80. В настоящее время комплекс, как и территория вокруг него, требуют серьезных преобразований. Согласно плану, спортивно-концертный коплекс превратят в многофункциональную арену, которая будет соответствовать самым высоким международным стандартам.

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Арена будет вмещать до 20 тыс. зрителей и станет крупнейшей в Европе. Проект будут реализовывать на основе концессионного соглашения. Ранее сообщалось, что реконструкция может обойтись ХК СКА в сумму от 1 до 2,2 млрд руб. Перестройка прилегающей территории, на которой можно построить до 70 тыс. кв. метров недвижимости, может стоить еще 4-5 млрд рублей.

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