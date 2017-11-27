СКК «Петербургский» перестроят в крупнейшую ледовую арену Европы. Стадион будет вмещать 20 тыс. человек и будет передан в управление клуба СКА. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Клуб уже обратился с соответствующим предложением к губернатору города Георгию Полтавченко. По данным издания, рядом с отремонтированным стадионом также будут построены коммерческие объекты.

Реконструкция СКК может обойтись хоккейному клубу от 1 до 2,2 млрд рублей. Перестройка прилегающей территории, на которой можно построить до 70 тыс. кв. метров недвижимости, может стоить еще 4-5 млрд рублей.

«Возможность строительства сопутствующей инфраструктуры в настоящее время согласовывается. Со своей стороны, клуб планирует в непосредственной близости к СКК построить как социальные, так и коммерческие объекты», - рассказал представитель клуба.

Способней вмещать до 20 тыс. зрителей СКК обгонит по этому показателю кельнскую Lanxess Arena, рассчитанную на 18,5 тыс. зрителей.