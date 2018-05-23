Смольный передал «Зениту» стадион «Зенит-арена» на 49 лет

Стадион «Зенит-арена» перешел в управление футбольного клуба «Зенит». Команда за 49 рублей получила комплекс на 49 лет, сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Договоренность о передаче стадиона была достигнута еще 15 февраля, а необходимые документы были пописаны Смольным 18 мая.

С 30 мая до окончания Чемпионата мира по футболу пользоваться стадионом будет только оргкомитет турнира. После ЧМ-2018 «Зенит» сможет в полной мере использовать арену.

Общая стоимость строительства «Зенит-арены» оценивалась примерно в 43 млрд рублей, а по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International – в 50 млрд рублей. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко назвал окончательную сумму – около 45 млрд рублей.

Несмотря на колоссальный бюджет, на стадионе, который строили на протяжении десяти лет с 2007 года, протекала крыша, наблюдались протечки в помещениях, была заметна некачественная отделка. Многочисленные скандалы вызвали превышения аммиака и качество газона. За практически год работы многие неисправности удалось устранить.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в 11 городах России. Национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Петербурге на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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