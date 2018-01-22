Петербургским властям предложили купить билеты на ЧМ-2018 вне общей очереди

Организационный комитет «Россия-2018» предложил петербургским парламентариям и чиновникам купить билеты на матчи Чемпионат мира по футболу вне общей очереди, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, предложение купить билеты до официального старта продаж распространил среди депутатов ЗакСа единоросс Юрий Авдеев. В его письме к коллегам отмечается, что забронировать билеты нужно до 25 января.

Депутатам предлагается воспользоваться квотой правительства Петербурга. По ней предполагается распределить между чиновниками по 293 билета четырех категорий на семь матчей. Цены соответствуют тем, что предложат после старта продаж обычным болельщикам – от 6 до 45 тыс. рублей.

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Свободная продажа билетов начнется 1 марта. С 19 апреля откроются билетные центры, через которые распродадут оставшиеся билеты, не выкупленные онлайн.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Матчи турнира примут Петербург, Москва, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Калининград и Екатеринбург.

В городе на Неве пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа:

– 15 июня 2018 года сыграют Иран и Марокко;

– 19 июня 2018 года сыграют Россия и Египет;

– 22 июня 2018 года сыграют Бразилия и Коста-Рика;

– 26 июня 2018 года сыграют Аргентина и Нигерия.