Роскомнадзор стал Роскомпозором в Google Maps

Российские интернет-пользователи в ночь на 20 апреля устроили атаку на страницу Роскомнадзора в Google Maps, сообщает Meduza. Главное здание ведомства в Китайгородском проезде Москвы было переименовано в Роскомпозор. Вместо часов работы появилась надпись: «Закрыто навсегда».

Категория «Государственное учреждение» была изменена на «гей-бар» и «психоневрологический диспансер». Вкупе пользователи оставили десятки негативных отзывов, понизив рейтинг ведомства до 1,2 баллов из 5.

В раздел с фотографиями пользователи разместили коллажи с людьми, похожими на террористов, позирующими на фоне флага с логотипом Telegram, фото обложки книги «Что такое терроризм» и видео с кошкой. Сейчас страница Роскомнадзора в Google Maps работает в обычном режиме, «народное творчество» было удалено.

Роскомнадзор начал блокировать мессенджер на территории России 16 апреля. Власти ограничивают доступ к IP, с помощью которых мессенджер может обходить блокировки. Несмотря на это, Telegram продолжает работать при помощи VPN и прокси-серверов, в то время как десятки посторонних порталов жаловались на проблемы с доступом.

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Роскомнадзор опроверг связь борьбы с мессенджером, заявив, что проблемные ресурсы функционируют в обычном режиме, в том числе соцсеть «Одноклассники», IP-адреса «Почты России» и сервис для создания журналов ReadyMag.

Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

Позднее Дуров заявил, что блокировка сервиса не повлияет на террористов, которые научатся обходить ограничения или пользоваться другими защищенными каналами связи.

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