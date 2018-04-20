Петербургское метро подключится к VPN

Государственные предприятия начали массово заказывать виртуальные частные сети VPN для защиты интернет-каналов от Роскомнадзора, сообщает «Фонтанка.ру». Как следует из сайта госзакупок, петербургское метро начало оснащать VPN-каналами санаторий «Балтийский берег». Контракт на 246 тыс. рублей заключен с провайдером «Вест колл СПб».

В документации говорится, что частная сеть необходима для обмена информацией между объектами подземки и увеличения комфорта отдыхающих посредством расширения возможностей доступа в интернет. Работы должны быть завершены до 31 марта 2019 года.

Аналогичную закупку почти на 1 млн рублей провел ГУП «ТЭК СПб». Каналы VPN должны оградить связь от несанкционированного доступа. По словам представителей компании, частная сеть должна обеспечить обмен информацией между диспетчерской и центральными тепловыми пунктами, автоматизировать их работу. Контракт рассчитан до конца апреля 2021 года.

Помимо метрополитена и ГУП «ТЭК СПб» технологией VPN решили воспользоваться Пенсионный фонд, Росгвардия, Русгидро, Россельхозбанк, председателем правления которого является сын бывшего главы ФСБ Николая Патрушева Дмитрий.

В настоящее время виртуальные частные сети крайне востребованы для доступа к Telegram. Роскомнадзор начал блокировать мессенджер на территории России 16 апреля.

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Власти ограничивают доступ к IP, с помощью которых мессенджер может обходить блокировки. Несмотря на это, Telegram продолжает работать при помощи VPN и прокси-серверов, в то время как десятки посторонних порталов жаловались на проблемы с доступом.

Роскомнадзор опроверг связь борьбы с мессенджером, заявив, что проблемные ресурсы функционируют в обычном режиме, в том числе соцсеть «Одноклассники», IP-адреса «Почты России» и сервис для создания журналов ReadyMag.

Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

Позднее Дуров заявил, что блокировка сервиса не повлияет на террористов, которые научатся обходить ограничения или пользоваться другими защищенными каналами связи.

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