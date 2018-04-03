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Глава МО «Балканский» Лебедев поздравил «именинницу» с годовщиной теракта

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© Фото: Пресс-служба МО «Балканский»

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Чиновник подчеркнул, что не может остаться в стороне от горя, так как его «бабушка и дедушка были в каком-то концлагере».

Глава МО «Балканский» Савелий Лебедев пришел в гости к женщине, пострадавшей при теракте в метро, и поздравил ее с именинами, сообщает телеканал «78».

Мужчина вручил ей букет цветов и передал пакет с подарком. В ответ он услышал, что события в петербургской подземке были печальными.

«Я не могу остаться в стороне, у меня тоже бабушка и дедушка были в каком-то концлагере, поэтому я серьезно отношусь к этому всему», – заключил Лебедев.

После инцидента глава МО «Балканский» рассказал «Комсомольской правде», что утром 2 апреля разговаривал с женщиной по телефону и она позвала его в гости, у нее были именины. «А тут как раз годовщина совпала всех этих трагических событий. Я приехал, поздравил – и вот такой результат в интернете», – добавил муниципал.

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Теракт. Год спустя: петербургский метрополитен не может полностью гарантировать безопасность пассажиров

Сегодня, 3 апреля, в Петербурге вспоминают жертв теракта в метро. В результате страшной трагедии погибли 16 человек, включая предполагаемого смертника. Около 100 пассажиров получили ранения.

В СК России сообщили, что за год были установлены личности всех причастных к теракту в метрополитене. В ведомстве заявили, что взрыв совершило «одно из радикальных исламистских террористических сообществ», наладившее связь между собой с помощью мессенджера.

Память жертв трагедии почтили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Северной столицы Георгий Полтавченко, спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, депутаты и члены городского правительства. У станции «Технологический институт» прошла церемония возложения цветов в память о погибших.

Видео: Youtube / Alexander Redking1

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