Обшарпанное общежитие привело Институт сценический искусств в суд

Прокуратура Василеостровского района Петербурга подала в суд на Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ). Ведомство сообщило об этом во вторник, 14 ноября.

Иск связан с общежитием РГИСИ на улице Опочинина. Ведомство проверило его еще в 2016 году и тогда выявило множество санитарно-эпидемиологических нарушений и требований пожарной безопасности.

Прокуратура потребовала устранить нарушения, но институт этого делать не стал. В результате ведомство обратилось в Дзержинский районный суд.