Международный фестиваль этнокультуры «Молодая Арктика» прошёл в Петербурге 25-28 сентября 2019

Фестиваль собрал танцовщиков и музыкантов, хореографические коллективы, театры танца, балетные школы из Якутии и Петербурга, а также из Норвегии, Финляндии, Нидерландов и Швеции.

25 сентября в 19:30 в Большом зале Капеллы Санкт-Петербурга на Мойке, 20, состоялся гала-концерт с участием хореографических коллективов и театров танца России и зарубежных стран, камерного оркестра и солистов из Петербурга.

В галерее Капеллы и в РГИСИ прошла мультимедийная выставка и вернисаж художников «Victoria Artis», в Чёрном зале Студии Лендок на Крюковом канале состоялись показы фильмов участников фестиваля и студии Лендок «Арктика – территория вдохновения».

Cтуденты РГИСИ Мастерской профессора С. Д. Черкасского приняли участие в гала-концерте с хореографическим перформансом «Сон в летнюю ночь» (постановка Е. Козлова). Интерактивный мультимедийный перформанс по мотивам скандинавских саг «Смерть Бальдра» в постановке С. Мурзина с участием студентов СПбГИК прошёл на Камерной сцене Капеллы. В преамбуле перформанса прозвучала современная скандинавская музыка.

В фестивале приняли участие: представители танцевальной школы Танка / Данс Инк города Пори (Финляндия), Finland International Summer Ballet School, Helsinki’s Dance Theatre Music Hall Finlandia (Финляндия), Анна Озерская и Сабин Гройенендайк (Швеция, Нидерланды), Stellaris Dance Theater (Норвегия), Якутская балетная балетная школа (колледж) им А. и Н. Посельских (Россия), Камерный оркестр и солисты п/у Д. Якубовского (Россия), Независимый театр «МетАМОРфосис» (Россия), видео-арт продакшн-студия JeFFPro (Германия), объединение художников «Victoria Artis», «Клуб петербургских художников» с вернисажем и выставкой, посвящённым Арктике и Северу, Студия Лендок с документальной лентой «Полярник».

Фестиваль организован АНО «Культурный мост» при поддержке Министерства культуры России.