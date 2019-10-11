Международный фестиваль этнокультуры «Молодая Арктика» прошел в Петербурге 25-28 сентября 2019 при поддержке Минкультуры РФ

Лучшее в Петербурге

Играет светом, сияет и переливается: майоликовый камин Михаила Врубеля в доме Бажанова

История обычного дома начала XX века, интерьеры которого были украшены Врубелем и Рерихом. Рассказываем о 40-комнатной квартире купца Бажанова и сказочном камине внутри неё.

Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

Топ-5 весёлых и необычных музеев Петербурга

Рассказываем про музеи, где слово «скука» забывается примерно через 10 секунд изучения экспозиции. Идеально для детей, интересно для взрослых.