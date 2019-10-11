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Международный фестиваль этнокультуры «Молодая Арктика» прошел в Петербурге 25-28 сентября 2019 при поддержке Минкультуры РФ

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© Фото: АНО «Культурный мост»

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Фестиваль проходил на площадках Капеллы Санкт-Петербурга, Студии Лендок, РГИСИ.

В рамках фестиваля состоялись мультимедийные выставки в Капелле и РГИСИ.

Фото: АНО «Культурный мост»

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