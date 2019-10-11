Международный фестиваль этнокультуры «Молодая Арктика» прошел в Петербурге 25-28 сентября 2019 при поддержке Минкультуры РФ

В рамках фестиваля состоялись мультимедийные выставки в Капелле и РГИСИ.
© Фото: АНО «Культурный мост»
Фестиваль проходил на площадках Капеллы Санкт-Петербурга, Студии Лендок, РГИСИ.
В рамках фестиваля состоялись мультимедийные выставки в Капелле и РГИСИ.
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