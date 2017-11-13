В Петербурге к ЧМ-2018 откроют вытрезвитель

В Петербурге к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году, откроют вытрезвитель. Об этом 13 ноября заявил губернатор Георгий Полтавченко, передает «Фонтанка».

По мнению губернатора, открывать отделения на базе обычных больниц нецелесообразно. Полтавченко поручил проработать правовой механизм для создания «отдельного специализированного подразделения, куда бы эту публику свозили».

Также губернатор предложил открыть пункты для освидетельствования состояния алкогольного опьянения в каждом районе Петербурга. Их можно сделать при травмпунктах, считает Полтавченко.

Летом главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн заявил, что в каждом городе ЧМ-2018 должны появиться вытрезвители. Тогда в Смольном сказали, что открывать вытрезвители к чемпионату не планируется.

Вытрезвители не существуют в России с 2011 года. С того времени пьяных людей отправляют в отделения токсикологии или терапевтические отделения. В прошлом году, по данным Минздрава, в России зафиксировали 1226 случаев применения насилия в отношении медиков, в том числе сотрудников скорой помощи, при исполнении служебных обязанностей.