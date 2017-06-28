«Без вытрезвителей всю пьянь везут к нам!»: как защитить врачей от пьяных пациентов

Больницы для пьяных и буйных

В России в 2016 году, по официальным данным Минздрава, количество случаев применения насилия в отношении медиков, в том числе сотрудников скорой помощи, при исполнении служебных обязанностей составило 1226. То есть в среднем – один-два нападения в месяц.

В январе этого года во Владимире пьяный мужчина избил медика, которая пыталась ему помочь. В результате ей самой понадобилась серьезная медицинская помощь. А через месяц, в ночь на 23 февраля этого года, в городскую больницу Великого Новгорода из кафе привезли пьяного мужчину с рваной раной лица. В приемном покое он избил медсестру и санитарку. В итоге одна из женщин с сотрясением мозга попала в нейрохирургию, вторая со сломанным носом — в отделение челюстно-лицевой хирургии. В марте нетрезвый пациент набросился на бригаду врачей в машине скорой помощи. В итоге пострадавший фельдшер вынужден был обратиться к коллегам за медицинской помощью. Еще через месяц в Ярославской области пьяный пациент напал на двух женщин-фельдшеров прямо в машине скорой по пути в больницу. Также в марте этого года пьяная жительница Татарстана ранила ножом медбрата, приехавшего на вызов к ее племяннице.

Вытрезвителей в Петербурге не стало в 2011 году, но пьяные никуда не исчезли. Всех их везут в больницы-тысячники. «Больницы выполняют функцию вытрезвителей. Всю пьянь везут к нам! – возмущается директор НИИ им. И. И. Джанелидзе Валерий Парфенов. – Такие пациенты буянят, наносят травмы врачам, медсестрам, охране. Есть случаи, когда сотрудники больницы получали ушибы, переломы носа, челюсти».

Возникают трудности и со сбором анамнеза, осмотром пациента, проведением лабораторно-инструментальных исследований. Пациенты хамят медикам, отказываются от медицинских манипуляций, несмотря на проводимые беседы и уговоры. Часто медперсонал сталкивается с нецензурной бранью, агрессивным поведением, угрозами.

Фото: RNNS.RU

За 2017 год только в Мариинской больнице пьяные пациенты, доставленные в стационар, уже дважды нападали на медиков. После общения с такими пациентами у сотрудников приемного отделения диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы, ссадины головы, тела.

Пациенты в состоянии алкогольного опьянения не только представляют угрозу для медицинского персонала, но и создают дискомфорт для других пациентов. Также нередко страдает и имущество больницы – дебоширы бьют окна, дверные стекла, кушетки, ломают столы и стулья.

В НИИ им. Джанелидзе в сутки в числе общего потока больных, а это около 250 человек, поступает в среднем около 30 пациентов с диагнозом «острое отравление этанолом». Из них три-четыре пациента госпитализируются в стационар с последующим лечением и выпиской на амбулаторное лечение. А в выходные и праздничные дни количество пьяных больных увеличивается в два-три раза.

В Мариинку ежедневно поступает не менее 15 пациентов с признаками алкогольного или наркотического опьянения. В праздники и выходные их количество может достигать 30-40 человек в день.

Приюты для «вытрезвления»

Первый вытрезвитель в России назывался «Приют для опьяневших», открылся он 7 ноября 1902 года в Туле. Основной целью приюта было спасение замерзающих под забором тульских оружейников. В штате приюта состояли фельдшер и кучер, который ездил по городу и подбирал пьяных. Через несколько лет почти в каждом губернском городе открылись аналогичные учреждения.

Первый советский вытрезвитель был открыт 14 ноября 1931 года в Ленинграде на Марата, 79. Приказом наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии от 4 марта 1940 года медицинские вытрезвители были выведены из Наркомата здравоохранения и подчинены НКВД.

С тех пор пьяных с улиц стали удалять наряды милиции, состоящие из двух милиционеров и водителя. Наряд ездил на машине с надписью «Спецмедслужба». Им было запрещено участвовать в разборе семейных конфликтов и доставлять пьяных домой.

Камера для вытрезвления при Московской части Петербурга. Фото сделано до 1914 года. Источник: ru.wikipedia.org

В вытрезвители доставленных осматривал и оказывал медпомощь фельдшер. По результатам медицинского осмотра и обыска составлялся протокол. Затем вытрезвляемых помещали в палаты — мужчин отдельно от женщин.

После того, как доставленный трезвел, были установлены его личность и место работы, с него взымали штраф (а в случае невозможности оплатить вручали соответствующую квитанцию с инструкциями об оплате) и выписывали. Вытрезвление в больнице – сегодня абсолютно бесплатная процедура, а раньше в вытрезвителях действовал тариф: 200 рублей с вытрезвляемого. Эти деньги клиент вытрезвителя должен был заплатить через сберкассу.

4 марта 2010 года праздновали юбилей – «70-лет медицинским вытрезвителям МВД России», а к октябрю 2011-го на территории страны все вытрезвители были закрыты. Передача медицинских вытрезвителей из ведения МВД в подчинение Минздравсоцразвития была одной из законодательных инициатив Дмитрия Медведева в рамках реформы органов внутренних дел.

Возрождение вытрезвителей

Для обеспечения безопасности медиков в больницах дежурят сотрудники охранного предприятия, также посредством «тревожной кнопки» может быть вызван наряд полиции. В этом году в Мариинской больнице уже 19 раз вызывали сотрудников правоохранительных органов, чтобы справиться с агрессивными пьяными пациентами.

Как отметили в НИИ им. И.И. Джанелидзе, в настоящее время число пациентов с диагнозом «острое отравление этанолом» только растет. За последние три года их количество увеличилось в два с половиной раза.

«Конечно, под «маской» острого отравления этанолом может скрываться другая тяжелая патология, – рассказал «Санкт-Петербург.ру» доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела клинической токсикологии НИИ им. И.И. Джанелидзе Баир Батоцыренов. – Например, в 2015-2016 годах у 72 больных с острыми отравлениями этанолом были выявлены закрытые черепно-мозговые травмы. Такие пациенты могут поступать с двумя и более конкурирующими диагнозами, и в ряде случаев помощь и консультации возможны только после вытрезвления, поэтому такого рода больные нуждаются в изоляции от общего потока больных. А у части таких пациентов имеется алкогольная болезнь как результат образа жизни пациента, что неблагоприятно сказывается в целом на его здоровье».

Медики уже давно бьют тревогу. Они ратуют если не за возрождение вытрезвителей, так за создание новой структуры, в которой могло бы быть минимальное медицинское обеспечение. Конечно, при серьезных последствиях или травмах помощь должна быть оказана в больнице.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Проблемой озаботились и на государственном уровне. Как сообщили «Санкт-Петербург.ру» в Минздраве России, в июне этого года Госдума планирует рассмотрение законопроекта «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса России в части защиты жизни и здоровья пациентов и медицинских работников». Он был доработан по замечаниям федеральных органов исполнительной власти, и в настоящее время поддержан правительством России.

Законопроект разработан вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и председателем думского комитета по охране здоровья Дмитрием Морозовым. Документы предусматривают введение двух видов ответственности: уголовной и административной - за препятствование деятельности врача и уголовной - если препятствия повлекли вред здоровью пациента или его смерть. Также будет установлена ответственность за причинение медработникам телесных повреждений или угроз убийством.

«Установление уголовной ответственности за воспрепятствование законной деятельности врача соответствует степени общественной опасности деяния, имеет упреждающее и профилактическое значение, формирует ответственную оценку поведения и действий в отношении медицинских работников, является фактором правовой защиты и пациентов, и медицинских работников», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также в настоящее время прорабатывается вопрос организации оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и не нуждающимся в оказании медицинской помощи. Результаты данной работы могут быть представлены после выработки согласованной позиции между Минздравом, МВД, Минтрудом, Минспортом, Минфином и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

А пока ведомства решают давно назревшую проблему, практикующие врачи, ежедневно на себе испытывающие тяготы ее преодоления, видят решение ситуации в введении целого комплекса мер. Во-первых, пьяных, не нуждающихся в медицинской помощи, следует направлять в социальные учреждения или в сопровождении полиции домой. Во-вторых, следует развести потоки трезвых и пьяных больных, поступающих в отделения экстренной медицинской помощи. В-третьих, обсудить возможность организации в таких отделениях полицейского поста для усмирения пьяных дебоширов.