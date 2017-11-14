Полтавченко предложил наказывать несовершеннолетних за покупку алкоголя

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко предложил ввести административные наказания для подростков, которые покупают алкоголь. С таким предложением он выступил накануне.

Полтавченко предложил наказывать за покупку алкогольных напитков подростков с 16-и лет. Это, по мнению губернатора, поможет бороться с незаконным оборотом алкоголя.

Полтавченко также предложил открыть вытрезвитель к Чемпионату мира по футболу. А пункты для освидетельствования состояния алкогольного опьянения губернатор хочет открыть в каждом районе Петербурга. Например, при травмпунктах.