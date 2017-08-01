К Чемпионату мира по футболу в Петербурге откроют вытрезвители

Об открытии вытрезвителей, приуроченном к Чемпионату мира по футболу, рассказал в интервью сайту m24 главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн, передает РИА АМИ. По словам нарколога, такие заведения появятся «в обязательном порядке», потому что неизбежно появление пьяных болельщиков.

Пока нет ясности, какое ведомство будет курировать вытрезвители, но там точно будут присутствовать представители медицины. Не решен и вопрос о том, будут ли вытрезвители платными. Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин прокомментировал эту тему: он заявил, что наркологическая служба региона готова для этих целей «временно освободить некоторые помещения», но это ни в коем случае нельзя назвать медицинскими вытрезвителями. «Мы готовы предоставить помещения, где болельщики смогут отрезветь, заплатить штраф, если они нарушили Административный кодекс РФ, и уйти домой», — цитирует Забродина агентство ТАСС.

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Система медицинских вытрезвителей, подведомственная МВД, ликвидирована в России в 2011 году. С тех пор пьяных с улиц предписано доставлять в отделения токсикологии либо терапевтические отделения, исходя из степени опьянения. В некоторых регионах благодаря инициативе местных властей впоследствии вновь появились аналоги вытрезвителей. К примеру, такое заведение с 2014 года действует в городе Иваново на базе областного наркодиспансера.