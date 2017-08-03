  • 3 Август 2017
USD 04.08.2017 60.7503 +0.1684
USD ММВБ 14:16 60.76730  
EUR 04.08.2017 71.9527 +0.2661
EUR ММВБ 14:16 71.9970  
Нефть($) 03.08.2017 52.48 +0.31
Нефть(p) 03.08.2017 3188.18 +27.62

В Смольном опровергли открытие вытрезвителей к Чемпионату мира по футболу

Автор:


© Фото: 1tvnet.ru

Темы дня

Ранее об этом заявлял главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

В Петербурге не планируют открывать вытрезвители к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, передает ТАСС заявление вице-губернатора Северной столицы Анны Митятиной.

«На уровне Минздрава, как я понимаю, единой позиции относительно целесообразности создания этих учреждений нет, - заявила вице-губернатор. - Более того, полномочий у Минздрава регулировать медицинскую деятельность в этих учреждениях тоже нет. На сегодняшний день в Петербурге инициативы по их созданию нет и не планируется».

Читайте по теме

«Без вытрезвителей всю пьянь везут к нам!»: как защитить врачей от пьяных пациентов

Ранее 31 июля главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн заявил, что в каждом городе ЧМ-2018 должны появиться вытрезвители. По его словам, такие заведения появятся «в обязательном порядке», потому что неизбежно появление пьяных болельщиков.

Система медицинских вытрезвителей, подведомственная МВД, ликвидирована в России в 2011 году. С тех пор пьяных с улиц предписано доставлять в отделения токсикологии либо терапевтические отделения, исходя из степени опьянения. В некоторых регионах благодаря инициативе местных властей впоследствии вновь появились аналоги вытрезвителей. К примеру, такое заведение с 2014 года действует в городе Иваново на базе областного наркодиспансера. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Сладкое безумие: где попробовать овершейки в Петербурге

    Тирамису, кусок чизкейка, шоколадные трубочки, воздушная кукуруза, рожком мороженого, несколько сиропов, ягоды, много печенек Oreo - и все это один десерт!

    читать далее →

    «Не взлетим, так поплаваем!»: лучшие аквапарки и бассейны Петербурга

    Если этим летом не удалось улететь на море, а погода в области не позволила искупаться за городом, то вам будет полезна подборка «Санкт-Петербург.ру» лучших аквапарков и бассейнов Северной столицы, где возможно разовое посещение.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.07.17
    В Санкт-Петербурге началось обновление трамвайной сети
    27.07.17
    Лазерная эпиляция в Санкт-Петербурге от "Лазер Эстетик"
    25.07.17
    Чем может помочь опытный юрист?
    25.07.17
    Цветы в интернет-магазине
    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm