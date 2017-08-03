В Смольном опровергли открытие вытрезвителей к Чемпионату мира по футболу

В Петербурге не планируют открывать вытрезвители к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, передает ТАСС заявление вице-губернатора Северной столицы Анны Митятиной.

«На уровне Минздрава, как я понимаю, единой позиции относительно целесообразности создания этих учреждений нет, - заявила вице-губернатор. - Более того, полномочий у Минздрава регулировать медицинскую деятельность в этих учреждениях тоже нет. На сегодняшний день в Петербурге инициативы по их созданию нет и не планируется».

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Ранее 31 июля главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн заявил, что в каждом городе ЧМ-2018 должны появиться вытрезвители. По его словам, такие заведения появятся «в обязательном порядке», потому что неизбежно появление пьяных болельщиков.

Система медицинских вытрезвителей, подведомственная МВД, ликвидирована в России в 2011 году. С тех пор пьяных с улиц предписано доставлять в отделения токсикологии либо терапевтические отделения, исходя из степени опьянения. В некоторых регионах благодаря инициативе местных властей впоследствии вновь появились аналоги вытрезвителей. К примеру, такое заведение с 2014 года действует в городе Иваново на базе областного наркодиспансера.