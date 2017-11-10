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Получить устойчивость к антибиотикам могут даже здоровые люди

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Ученые предупреждают: значительная часть «бывших в употреблении» лекарств, покидая организм, практически не теряет своих свойств. Препараты попадают в сточные воды, а оттуда – в источники питьевой воды.

В последние годы российская фармацевтическая отрасль совершила мощный рывок в своем развитии и значительно увеличила количество субстанций собственного производства. Только фармацевтический кластер Петербурга производит около 500 наименований жизненно важных лекарств из 601, выпускаемого в России. Однако вместе с ростом фармотрасли растет и нагрузка на экологию.

«Говоря о жизненном цикле лекарства, мы подразумеваем его разработку, создание, выпуск, фармакологическое действие, при необходимости - утилизацию. Что происходит после того, как препарат выводится из организма, никто толком не изучает и не контролирует, - рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра экологической безопасности Российской академии наук Владислав Донченко на круглом столе в рамках VII Международного партнеринг-форума «Life Sciences Invest. Partnering Russia». - Но тонны лекарств, которые потребляет человечество, через канализационные стоки и воду опять попадают человеку. Происходит вторичное заражение: излечившись, люди снова заражаются, но уже новыми, до сих пор неизвестными инфекциями. И все более актуальной становится проблема антибиотикорезистентности».

В Америке и Европе экологический вред от лекарств, выводимых из организма человека, начали изучать еще в конце прошлого века. Ученые провели множество исследований и пришли к выводу, что химическая субстанция, созданная искусственно, вновь появляется в виде примесей в воде, воздухе и минералах. Более того, следы соединений, входящих в состав противозачаточных таблеток, антидепрессантов, антибиотиков, гормональных препаратов и других лекарств, обнаруживаются не только в природных водоемах, но также и в водопроводной воде. В нашей стране подобные исследования тоже проводятся, и результаты их, увы, совсем неутешительные.

«В Невской губе обнаружено 18 новых веществ, о которых мы ничего не знаем – как они влияют на окружающую среду, человека? Это продукты биомедикохимического цикла, их накопление или разложение в природе – процесс, не изученный до конца», - добавил Владислав Донченко.

По словам исследователей, химические соединения были обнаружены в Ладожском, Онежском озерах и даже в озерах Валаама. Так что надеждой найти чистую питьевую воду подальше от мегаполиса обольщаться не следует.

Чем опасны «бывшие в употреблении» лекарства и их метаболиты? Прежде всего, своим негативным влиянием на репродуктивную систему животных и человека. К примеру, больше всего в окружающую среду выбрасывается эстрогенов, которые входят в состав женских контрацептивных препаратов. Уже установлена прямая зависимость между эстрогенами в питьевой воде и тенденцией к понижению количества сперматозоидов у мужчин, снижению сексуального влечения, а также повышению заболеваний раком яичек и предстательной железы.

Чтобы снизить негативное влияние лекарств на окружающую среду, необходимо разрабатывать препараты, которые могли бы полностью разлагаться в нашем организме. Кроме того, необходимо модернизировать очистные сооружения, которые сегодня «не видят» химические соединения в сточных водах. Дело в том, что сейчас очистные сооружения, как правило, не приспособлены для улавливания или разложения как самих лекарственных средств, так и множества средств гигиены. Эффективно очищать сточные воды можно с помощью озонирования, фотокаталитической деструкции, мембранной фильтрации, установки термического обезвреживания и так далее.

«Сделать это можно двумя путями – возложить ответственность за экологическую безопасность полностью на фармпредприятия либо на город, который модернизирует очистные сооружения за счет бюджета, - говорит заместитель директора по научной работе Центра экологической безопасности РАН Андрей Тронин. – В любом случае решение проблемы можно найти и делать это надо как можно скорее».

Ну а пока нужно иметь в виду, что таблетки и микстуры, пройдя канализацию, вновь возвращается к нам, но уже в виде чашки кофе, чая, стакана воды. И хотя содержание лекарств в питьевой воде минимально, ни один врач не может сказать, как это скажется на организме, если пить плохую воду постоянно.

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