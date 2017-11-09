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В Петербурге стало меньше некачественных продуктов

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© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

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Зато риск купить фальсифицированные БАДы и спортивное питание, наоборот, крайне велик.

Ситуация с качеством продуктов питания в Северной столице улучшается. По крайней мере, жалобы от горожан по этому поводу поступают, что называется, в рабочем порядке, никакого ажиотажа нет. Об этом сообщил заместитель директора СПб ГБУ «Центр контроля качестватоваров (продукции), работ и услуг» Владимир Баринов на тематическом семинаре в рамках VII Международного партнеринг-форума «Life Sciences Invest. Partnering Russia». По его словам, в 2016 году в городской Центр контроля качества поступило 4214 тыс. обращений на неудовлетворительное качество продуктов питания, что собственно, не так уж и много.

Чаще всего петербуржцы жалуются на некачественное молоко (18,2% жалоб), на втором месте – мясо и мясопродукты (15,2% жалоб), на третьем – рыба (11,4% жалоб) и замыкают этот список овощи и фрукты (10,3% жалоб). Полностью избежать производства и продажи фальсифицированных продуктов в Петербурге пока не получается. И дело даже не в устаревших санитарных нормах и ГОСТах, а в несовершенстве законодательной базы.

«Сейчас есть довольно много лазеек, которыми недобросовестные производители и просто мошенники легко могут воспользоваться, - считает Владимир Баринов. – Недавно мы с одним интернет-изданием проводили эксперимент: журналисты под видом «производителя» пытались сертифицировать несуществующий товар. В итоге несколько организаций за определенную плату предоставили им сертификаты, декларации, даже не поинтересовавшись продукцией и ее качеством. И что самое интересное, этот продукт был аккредитован в Росаккредитации. Так что наша проблема вовсе не ГОСТы, как сегодня часто говорят. Их можно принять, но соблюдать правила никто не будет. Главная задача, которая должна быть решена на федеральном уровне – актуализация законодательства».

Пока федеральные власти осмысляют эту проблему, региональные вносят свою лепту в улучшение качества продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. В Петербурге, например, создана система добровольной сертификации «Петербургская марка качества», которая позволяет отмечать специальным символом товары и услуги, прошедшие проверку в собственной лаборатории Центра контроля качества «Петербург-Экспертиза» («ПЕТЭКС»). Только в прошлом году было проведено 139 тыс. лабораторных испытаний по 39 группам продукции. Владимир Баринов уверяет, что аналогов этой системе в России на сегодняшний день нет, а наличие на продуктах значка «Петербургская марка качества» гарантирует стопроцентное качество. Хотя бы потому, что внеплановые проверки на предприятиях, изъявивших желание пройти добровольную сертификацию, проводятся регулярно.

Зато ситуация с различными биологически активными добавками и спортивным питанием гораздо хуже. Жалобы на эти продукты поступают не так часто, но вовсе не потому, что претензий у горожан к ним нет.

«Потребитель легко может понять, хорошее или плохое молоко, мясо или рыбу он покупает, а вот качество БАДов и спортивного питания самостоятельно оценить потребители не могут. Хотя проблемы с качеством у этих групп товаров есть и очень серьезные, - добавил Владимир Баринов. – Еще один из самых распространенных потребительских мифов – это качество фермерских продуктов. Таких лавочек сегодня в Петербурге очень много, но если товар, который представлен в магазинах и торговых сетях, гарантированно прошел проверку, то централизованный контроль за качеством фермерских продуктов не ведется».

За качество продуктов питания и непродовольственных товаров в Петербурге борются не только проверками и сертификацией. В городских школах Центр контроля качества проводит занятия по защите прав потребителей. Уже 7,5 тыс. школьников знают, что делать, если им попался некачественный товар, - куда обращаться, как вернуть деньги и как избегать неприятных ситуаций. Как говорят сами контролеры, занятия ученикам нравятся, и свои потребительские права дети изучают с удовольствием.

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