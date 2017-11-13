Смольный обещает избежать повторения перебоев с закупками лекарств в начале года

В первые месяцы 2017 года государственные закупки лекарств для бюджетных учреждений Петербурга были практически блокированы. Из-за проблем с Единой информационной системой закупок комитету по здравоохранению не удавалось разместить документацию по заказам до 27 февраля. В этом году подобных проблем обещают избежать.

«Чтобы не повторилась эта неприятная ситуация, максимум заказов мы должны разместить до конца нынешнего года», - сообщила начальник управления по организации работы фармучреждений и предприятий комитета по здравоохранению Петербурга Людмила Сычевская в рамках тематического семинара на VII Международном партнеринг-форуме «Life Sciences Invest. Partnering Russia».



Представитель комитета по здравоохранению напомнила, что Минздрав обновил перечни препаратов для федеральных льготников и жизненно важных препаратов. Как заявили в Министерстве здравоохранения, дополнительного финансирования это не потребует.

«Но это касается только федерального бюджета. Все дополнительные расходы лягут на региональные бюджеты, – добавила Людмила Сычевская. – Несмотря на то, что расходы регионального бюджета на льготников города ежегодно увеличиваются, с недостатком финансовых средств мы сталкиваемся постоянно».

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В 2017 году закупки для здравоохранения города составили 30% всех закупок за счет бюджета Петербурга. Из 24 млрд рублей, затраченных на эти цели, 13 млрд направлено на закупку лекарственных средств, 7,3 млрд – на оборудование и инструменты. В то же время экономия на закупках для системы здравоохранения составила 3,5 млрд рублей, – около 41% всех сэкономленных при конкурсных процедурах средств города.

«Работа комитета по здравоохранению и медицинских учреждений говорит о высоком уровне исполнения контрактной системы, – прокомментировал эти цифры председатель комитета по государственному заказу Петербурга Дмитрий Сачков. - На каждые десять конкурсных процедур приходится в среднем 23 участника против 17 в 2016 году. С апреля 2018 года в комитете по здравоохранению начнет работать дирекция по закупкам, в задачу которой войдут конкретизация целей комитета как госзаказчика».

А вот обращения города и федерального правительства к производителям лекарственных средств с призывом работать непосредственно с госзаказчиком, минуя дистрибьютора, пока остаются безрезультатными. Практически все фармацевтические компании работают по старой схеме, не желая вкладываться в создание специализированных подразделений в своих структурах и подготовку кадров.

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«Три года назад никому в голову не могло прийти, что дистрибьюторы будут работать без оптовой надбавки, однако сейчас они так работают, не считая аукционов со стоимостью заказа до трех млн рублей», - считает Людмила Сычевская.

В комитете по здравоохранению надеются, что со временем фармпредприятия перейдут к прямому сотрудничеству.