Life Sciences Invest: ученые рассказали, как нас будут лечить в будущем

«Санкт-Петербург.ру» побывал на VII Международном партнеринг-форуме «Life Sciences Invest. Partnering Russia» и узнал, какие инновации в медицине уже совсем скоро будут использоваться на практике.

Искусственный интеллект

Медицина движется вперед семимильными шагами - новые разработки, открытия, технологии появляются едва ли не каждый день. Ориентироваться и идти в ногу с прогрессом людям становится все сложнее. В этом-то врачам и должен помочь искусственный интеллект. Что он из себя представляет? Это компьютерная программа, имеющая доступ к миллионам рефератов, статей, патентов. Ни один, даже самый умный врач физически не сможет освоить такой объем информации. Доктор вводит в программу данные пациента, его анамнез, диагноз, результаты анализов, а компьютер выдает ему рекомендованный вариант лечения с подробным его обоснованием в виде сотен статей. Такие разработки уже есть у IBM, Google и других высокотехнологичных компаний.

«Но это не значит, что компьютер полностью заменит врача, все равно последнее слово остается за доктором, - говорит руководитель представительства IBM EE/A в Северо-Западном регионе, коммерческий директор компании «Тринити» Владимир Быков. – Зато такой компьютерный помощник поможет специалисту проверить себя и выбрать наиболее эффективное решение проблемы пациента. Будет меньше врачебных ошибок, а затраты уменьшатся».

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Искусственным интеллектом уже вовсю пользуются в зарубежных клиниках – такая система внедрена в 50 госпиталях мира. Активнее всего компьютерный помощник задействован в Индии, Китае, Корее. Кстати, в Индии доступ к виртуальному врачу за приемлемую плату может получить каждый житель этой страны. В России к виртуальным докторам пока только присматриваются и предлагают использовать для обучения докторов.

Отечественные разработки по измерению внутричерепного давления

Если в результате болезни или травмы нарушено мозговое кровообращение, необходимо как можно быстрее провести диагностику, измерить внутричерепное давление. В российских больницах для этого сегодня используются импортные приборы, которые далеко не всегда дают точную картину состояния мозга. Например, сегодня один из самых распространенных методов измерения внутричерепного давления – это введение в краниоспинальную систему жидкости. Исследование длится около получаса и является травматичным для пациента. Чтобы получить окончательные результаты, эти данные приходится обрабатывать.

Специалисты научно-медицинского исследовательского центра имени Алмазова разработали прибор, позволяющий получать уже окончательные данные в течение 5-7 минут! Для пациента процедура абсолютно безопасна.

«Принцип действия основан на выявленной закономерности между пульсовой волной, уровнем внутричерепного давления и параметрами ликвородинамики, - поясняет технический директор «Нейрофизприбор» Юрий Атисков. - Прибор и принцип его функционирования – полностью отечественная разработка, поэтому стоит он гораздо дешевле импортных аналогов».

Уже в следующем году новый аппарат станет доступен для медицинских учреждений.

Прорыв в лечении эпилепсии

Около 85 млн человек в мире страдают эпилепсией. В 70% случаев болезнь можно вылечить с помощью лекарств, а в остальных 30% - с помощью хирургических методов. Сейчас для лечения медикаментозно-резистентной многоочаговой и генерализированной эпилепсии применяется установка нейростимулятора для стимуляции блуждающего нерва. Производится такой стимулятор в США и стоит 20-30 тыс. долларов. При этом прибор имеет ряд недостатков: например, он непрерывно подает электрический сигнал, что травматично для пациента. Кроме того, электросигнал может не совпасть по времени с началом приступа.

В лаборатории Нейросетевых технологий БГТУ Военмех имени Устинова разработали отечественный оригинальный нейростимулятор, действующий по принципу адаптивного биоуправления. Благодаря этому вместо непрерывной стимуляции аппарат включается в начале эпилептического приступа. Отечественный стимулятор гораздо дешевле американского аналога (стоит 5-7 тыс. долларов), он безвреден для организма и более эффективен. Его, например, можно адаптировать для лечения других видов эпилепсии. Сейчас планируются испытания аппарата и его серийное производство.

Малотоксичный анальгетик без рецепта

Болевой синдром сегодня представляет собой серьезную клиническую проблему. Ведь если человек постоянно испытывает боль, в периферической и центральной нервной системе запускаются патологические реакции, вызывающие устойчивость к лекарствам. В итоге препараты просто перестают действовать.

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В первом ряду средств борьбы с сильной болью сегодня находятся опиатные анальгетики, которые могут привести к психической и химической зависимости. Петербургские ученые разработали новое обезболивающее, лишенное этих недостатков. Оно обладает менее выраженным токсичным действием и продолжает действовать в течение сем дней приема. Сейчас препарат готовится к вступлению в первую фазу клинических исследований. И самое главное, продавать его будут, скорее всего, без рецепта.