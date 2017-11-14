  • 14 Ноябрь 2017
USD 15.11.2017 59.6207 +0.4384
USD ММВБ 21:17 0  
EUR 15.11.2017 69.6787 +0.7609
EUR ММВБ 21:17  
Нефть($) 14.11.2017 61.94 1.84
Нефть(p) 14.11.2017 3692.91 +136.05

Life Sciences Invest: ученые рассказали, как нас будут лечить в будущем

Автор:


© Фото: Intel iQ

Темы дня

Искусственный интеллект, малотоксичные анальгетики, прорыв в лечении эпилепсии и травм мозга.

«Санкт-Петербург.ру» побывал на VII Международном партнеринг-форуме «Life Sciences Invest. Partnering Russia» и узнал, какие инновации в медицине уже совсем скоро будут использоваться на практике.

Искусственный интеллект

 

Медицина движется вперед семимильными шагами - новые разработки, открытия, технологии появляются едва ли не каждый день. Ориентироваться и идти в ногу с прогрессом людям становится все сложнее. В этом-то врачам и должен помочь искусственный интеллект. Что он из себя представляет? Это компьютерная программа, имеющая доступ к миллионам рефератов, статей, патентов. Ни один, даже самый умный врач физически не сможет освоить такой объем информации. Доктор вводит в программу данные пациента, его анамнез, диагноз, результаты анализов, а компьютер выдает ему рекомендованный вариант лечения с подробным его обоснованием в виде сотен статей. Такие разработки уже есть у IBM, Google и других высокотехнологичных компаний.

«Но это не значит, что компьютер полностью заменит врача, все равно последнее слово остается за доктором, - говорит руководитель представительства IBM EE/A в Северо-Западном регионе, коммерческий директор компании «Тринити» Владимир Быков. – Зато такой компьютерный помощник поможет специалисту проверить себя и выбрать наиболее эффективное решение проблемы пациента. Будет меньше врачебных ошибок, а затраты уменьшатся».

Читайте по теме

Медицина высоких технологий по-петербургски: робот da Vinci, расшифровка аллергии и операции без разрезов

Искусственным интеллектом уже вовсю пользуются в зарубежных клиниках – такая система внедрена в 50 госпиталях мира. Активнее всего компьютерный помощник задействован в Индии, Китае, Корее. Кстати, в Индии доступ к виртуальному врачу за приемлемую плату может получить каждый житель этой страны. В России к виртуальным докторам пока только присматриваются и предлагают использовать для обучения докторов.

Отечественные разработки по измерению внутричерепного давления

 

Если в результате болезни или травмы нарушено мозговое кровообращение, необходимо как можно быстрее провести диагностику, измерить внутричерепное давление. В российских больницах для этого сегодня используются импортные приборы, которые далеко не всегда дают точную картину состояния мозга. Например, сегодня один из самых распространенных методов измерения внутричерепного давления – это введение в краниоспинальную систему жидкости. Исследование длится около получаса и является травматичным для пациента. Чтобы получить окончательные результаты, эти данные приходится обрабатывать.

Специалисты научно-медицинского исследовательского центра имени Алмазова разработали прибор, позволяющий получать уже окончательные данные в течение 5-7 минут! Для пациента процедура абсолютно безопасна.

«Принцип действия основан на выявленной закономерности между пульсовой волной, уровнем внутричерепного давления и параметрами ликвородинамики, - поясняет технический директор «Нейрофизприбор» Юрий Атисков. - Прибор и принцип его функционирования – полностью отечественная разработка, поэтому стоит он гораздо дешевле импортных аналогов».

Уже в следующем году новый аппарат станет доступен для медицинских учреждений.

Прорыв в лечении эпилепсии

 

Около 85 млн человек в мире страдают эпилепсией. В 70% случаев болезнь можно вылечить с помощью лекарств, а в остальных 30% - с помощью хирургических методов. Сейчас для лечения медикаментозно-резистентной многоочаговой и генерализированной эпилепсии применяется установка нейростимулятора для стимуляции блуждающего нерва. Производится такой стимулятор в США и стоит 20-30 тыс. долларов. При этом прибор имеет ряд недостатков: например, он непрерывно подает электрический сигнал, что травматично для пациента. Кроме того, электросигнал может не совпасть по времени с началом приступа.

В лаборатории Нейросетевых технологий БГТУ Военмех имени Устинова разработали отечественный оригинальный нейростимулятор, действующий по принципу адаптивного биоуправления. Благодаря этому вместо непрерывной стимуляции аппарат включается в начале эпилептического приступа. Отечественный стимулятор гораздо дешевле американского аналога (стоит 5-7 тыс. долларов), он безвреден для организма и более эффективен. Его, например, можно адаптировать для лечения других видов эпилепсии. Сейчас планируются испытания аппарата и его серийное производство.

Малотоксичный анальгетик без рецепта

 

Болевой синдром сегодня представляет собой серьезную клиническую проблему. Ведь если человек постоянно испытывает боль, в периферической и центральной нервной системе запускаются патологические реакции, вызывающие устойчивость к лекарствам. В итоге препараты просто перестают действовать.

Читайте также: Петербург обеспечивает лекарствами более 20 стран мира

В первом ряду средств борьбы с сильной болью сегодня находятся опиатные анальгетики, которые могут привести к психической и химической зависимости. Петербургские ученые разработали новое обезболивающее, лишенное этих недостатков. Оно обладает менее выраженным токсичным действием и продолжает действовать в течение сем дней приема. Сейчас препарат готовится к вступлению в первую фазу клинических исследований. И самое главное, продавать его будут, скорее всего, без рецепта. 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

    До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.

    читать далее →

    Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

    Пять самых простых рецептов антиунывания и антигрущения для любых возрастов и интересов от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в ноябре

    Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Семь полезных каналов в Telegram для жителей и гостей Петербурга

    Почему закрыта станция метро, где ближайшая остановка троллейбуса, в какой кафешке перекусить, а также куда можно дешево улететь из Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.11.17
    Специализированное оборудование для гигиены
    10.11.17
    Плитка под мозаику – привлекательный и долговечный отделочный материал
    07.11.17
    Рецепт продвинутого салона красоты | Повар – «Имидж Инвентор»
    30.10.17
    Девушка года: Яна Каролина Отман
    27.10.17
    РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»
    26.10.17
    Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»
    26.10.17
    Какую люстру выбрать?
    24.10.17
    Бренд качественной одежды из Петербурга

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram