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Фитнес-клуб «Art of Fitness» закрыт, счета арестованы

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© Фото: art-of-fitness.ru

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Боец смешанных единоборств избил управляющего клубом.

Фитнесс-зал «Art of Fitness» в ТРК «Монпасье» закрылся из-за затяжного конфликта акционеров. Еще в октябре 2016 года один из акционеров ООО «Искусство фитнеса» Олег Сухоруков подделал протокол собрания акционеров, назначил себя директором клуба и с помощью крепких парней в кожаных куртках захватил управление клубом. Его деловому партнеру Льву Лебедеву понадобилось десть месяцев судебных разбирательств, чтобы доказать противоправность действий бывшего компаньона, и в августе 2017-го он возвратил себе кресло генерального директора, но это не спасло клуб от закрытия.

В минувшую субботу, 30 сентября, произошло нападение на управляющего фитнес-клубом Александра Чернова.

«В субботу я подъехал в клуб, чтобы собрать личные вещи, попрощаться с сотрудниками, выдать зарплаты. В клуб приехал Дмитрий Гамм, боец смешанных единоборств, который в грубой форме начал предъявлять претензии о выдаче зарплаты. Я ответил, что готов разобраться с его вопросом в порядке очереди. Он ударил меня в живот, и на этом физическое противостояние встало на паузу. Потом подтянулиось еще трое крепких мужчин. Они требовали, чтобы я пригласил в клуб Льва Лебедева, а потом Гамм сзади взял меня в удушающий, а один из троих коленом ударил меня в лицо. Я потерял сознание и очнулся, уже когда приехала скорая. И даже при врачах угрозы продолжались, они адрес мой проговаривали, обещали, что приедут, «лекарств» привезут. Я не знаю точно, связаны ли они с Сухоруковым, но если они хотели увидеть Льва, то скорее всего. Это реально отморозки. Они прямым текстом сказали, что продолжение следует», — сообщил «Санкт-Петербург.ру» Чернов.

Вновь став директором клуба, Лебедев провел финансовую ревизию и обнаружил тяжелые последствия правления Олега Сухорукова. Во-первых, договор аренды расторгнут арендодателем по причине неоплаты арендных платежей, и от ООО «Монпансье» получено требование о немедленном освобождении помещений. Во-вторых, как считает Лебедев, Сухоруковым была разработана и почти реализована схема с банкротством ООО «Искусство фитнеса». В «Art of Fitness» были предъявлены иски от разных компаний.

Лев Лебедев начал исправлять допущенные компаньоном ошибки, провел переговоры с арендодателем и получил одобрение на дельнейшую деятельность, погасил текущие задолженности по налогам и заработной плате, оплатил штрафы. Однако все усилия Лебедева в конечном итоге перечеркнуло требование супруги Сухорукова - Марины, которая давала взаймы мужу и его партнеру. Она обратилась в суд с иском об аресте денежных средств и имущества компании - суд требования удовлетворил. 

В результате с 30 сентября двери клуба закрыты.

ТРК «Монпансье» сообщает, что с декабря на месте клуба «Art of Fitness» откроется новый сетевой фитнес клуб, который обещает всем пострадавшим членам бывшего фитнес-клуба бесплатное посещение фитнес-центра на период действия старых абонементов.

Эта история вполне соответствует ожиданиям россиян: по данным федерального социологического исследования, проведенного агентством «ZOOM MARKET» в сентябре 2017 года, 53% россиян боятся покупать годовые абонементы в фитнес центры, 42% опрошенных респондентов опасаются закрытия фитнес клуба во время действия абонемента, а 11% опасаются изменений заявленных услуг в рамках договора. 

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