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Полиция потеряла материалы для возбуждения уголовного дела по захваченному фитнес-клубу Art of Fitness

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© Фото: sputnik.kg

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У обратившегося в полицию есть основания полагать, что документы в УМВД Приморского района могли «потерять» специально.

В УМВД Приморского района потеряли материалы, необходимые для возбуждения уголовного дела по факту возможного рейдерского захвата фитнес-клуба Art of Fitness.

С заявлением о том, что его бизнес – фитнес-зал Art of Fitness - был захвачен в ходе мошеннических действий, в прокуратуру обратился бывший генеральный директор ООО «Искусство фитнеса» Лев Лебедев. Он считает, что его фитнес-клуб с помощью мошеннических действий был выведен из его собственности экс-партнерами Олегом и Мариной Сухоруковыми.

Лебедев сообщил о совершении преступления в УМВД Приморского района 10 октября 2016 года. Согласно российскому законодательству у сотрудника полиции есть три дня на проверку сообщения, по истечении которых он может максимум на месяц продлить рассмотрение обращения. За это время в полиции должны принять решение об отказе в возбуждении уголовного дела или о его возбуждении. В последнем случае решение уходит в прокуратуру, которая выносит окончательный вердикт. Несмотря на установленные сроки, проверка сообщения в полицию Льва Лебедева длится уже четыре месяца.

Поэтому ему пришлось направить в прокуратуру жалобу на бездействие сотрудников УМВД Приморского района, возглавляемое Владимиром Шлапаком. В ходе проверки выяснилось, что материалы, необходимые для возбуждения дела, потеряны.

«В ходе проведенной прокуратурой района проверки установить местонахождение соответствующих материалов не представилось возможным», - отрапортовало надзорное ведомство и обязало сотрудников районного УМВД привлечь виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности и восстановить все материалы.

«С самого начала сотрудник УМВД по Приморскому району в неформальной тональности сообщил, что он придерживается версии Сухорокова и не верит нашей. Конечно, нельзя наверняка говорить, что материалы целенаправленно кто-то «потерял», но и исключать такого варианта не стоит», — прокомментировал ситуацию «Санкт-Петербург.ру» бывший генеральный директор и акционер Лев Лебедев.

Фото: vk.com/artoffitness
 

Борьба за фитнес-клуб Art of Fitness, расположенный в ТРЦ «Монпансье», началась в 2014 году. Тогда два бизнес-партнера Олег Сухоруков и Лев Лебедев делили ООО «Искусство фитнеса» напополам – каждый имел по 50%. При этом гендиректором значился Лебедев. Марина Сухорукова фигурировала в данной истории лишь как человек, давший компании супруга в долг при нагрянувшем кризисе, правда под залог - 17% доли ООО «Искусство фитнеса».

 

Подробности спора учредителей читайте в материале «Санкт-Петербург.ру» Привет из «лихих» 90-х, или как сегодня «отжимают» бизнес

 

Однако история вышла из правового поля. По версии Лебедева, чета Сухоруковых осуществила рейдерский захват его предприятия: благодаря юридическим и финансовым хитростям Сухоруковы смогли «оформить» часть доли Лебедева на себя. Протокол о выборе нового гендиректора был якобы подписан на собрании, законность которого и оспаривает в суде Лебедев. В свой фитнесс-зал Art of Fitness Лебедев тогда попасть не смог - у ТРЦ «Монпасье» ему помешала группа мужчин крепкого телосложения в кожаных куртках.

В январе 2017 года арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск бывшего гендиректора ООО «Искусство фитнеса». В своем исковом заявлении Лебедев требовал признать незаконным участие Марины Сухоруковой в собраниях и голосованиях акционерного общества. Решение суда было направленно в прокуратуру Приморского района – по мнению юриста Владимира Горбенко оно должно сыграть важную роль в возбуждении уголовного дела. 

 

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